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Погибшего при теракте в Новой Зеландии пакистанца представят к награде

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Власти Пакистана посмертно наградят за мужество гражданина страны, который погиб при попытке обезоружить устроившего стрельбу в мечети в Новой Зеландии террориста.

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Пакистанец Наим Рашид прыгнул на боевика, когда тот вошел в мечеть Ан-Нур, и пытался отобрать пистолет. Однако в этот момент он был застрелен, передает телеканал «Звезда».

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в Twitter, что страна «гордится» погибшим, который «пытался остановить белого расиста-террориста». По данным МИД Пакистана, всего в результате теракта погибли девять пакистанцев.

15 марта в городе Крайстчерче и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло нападение на посетителей двух мечетей. Жертвами стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Власти назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Он транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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