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Пакистанец застрелил девушку за отказ стать его женой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rana Sajid Hussain
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В Пакистане мужчина застрелил 18-летнюю девушку за отказ стать его женой. Для этого он подкараулил ее после работы, после чего выстрелил в голову.

Как сообщает The News, мужчина работал охранником в автобусной компании, где и познакомился со своей будущей жертвой.

Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, уточняет РЕН ТВ

8 июня житель Электрогорска, который облил вою знакомую кислотой, был приговорен к 14 годам лишения свободы. Мужчина рассказал, что напал на 17-летнюю девушку в Мытищах в ноябре 2016 года из-за того, что она отказалась с ним общаться.

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