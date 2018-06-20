Пакистанец застрелил девушку за отказ стать его женой

В Пакистане мужчина застрелил 18-летнюю девушку за отказ стать его женой. Для этого он подкараулил ее после работы, после чего выстрелил в голову.

Как сообщает The News, мужчина работал охранником в автобусной компании, где и познакомился со своей будущей жертвой.

Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, уточняет РЕН ТВ.

8 июня житель Электрогорска, который облил вою знакомую кислотой, был приговорен к 14 годам лишения свободы. Мужчина рассказал, что напал на 17-летнюю девушку в Мытищах в ноябре 2016 года из-за того, что она отказалась с ним общаться.