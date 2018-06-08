Жителя Подмосковья приговорили к тюрьме за обливание девушки кислотой

Житель Электрогорска, который облил вою знакомую кислотой, приговорен к 14 годам лишения свободы. Свою вину мужчина не признал.

По данным следствия, подсудимый напал на 17-летнюю девушку в Мытищах в ноябре 2016 года из-за того, что она отказалась с ним общаться. В результате нападения пострадавшая получила ожоги лица и рук. До этого молодой человек пытался вымогать деньги у ее родителей, требуя 1,35 млн рублей, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Суд признал злоумышленника виновным в покушении на убийство, вымогательствах и угрозе убийством. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.