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Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

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Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo.

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По словам одного из очевидцев, воздушное судно развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. 

Сама девушка и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, они получили ранения.

После вертолет загорелся, но его быстро потушили.

Несмотря на ЧП, свадьбу не отменили, а невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта, указывает «РИА Новости».

 

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