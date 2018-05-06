Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo.

По словам одного из очевидцев, воздушное судно развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки.

Сама девушка и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, они получили ранения.

После вертолет загорелся, но его быстро потушили.

Несмотря на ЧП, свадьбу не отменили, а невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта, указывает «РИА Новости».