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Шнуров объявил о разводе с женой Матильдой

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о разводе со своей женой Матильдой. Об этом артист написал в соцсети Instagram.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — поделился исполнитель.

Шнуров также обратился к СМИ с просьбой не нарушать личное пространство бывших супругов.

Свадьба Сергея и Матильды Шнуровых состоялась в 2010 году. До этого он был уже дважды женат, у него есть двое детей от предыдущих браков. Ранее лидер группы «Ленинград» рассказал, что из-за злоупотребления спиртными напитками видел маленьких чертей.

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