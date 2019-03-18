В понедельник Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере, где 2,5 года назад во время шторма утонули 14 детей. Бывших директора лагеря Елену Решетову и координатора Вадима Виноградова приговорили к 9,5 года колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере стала страшным потрясением для всего российского общества. Но оценивать, суровое это наказание или мягкое, я не хочу — решение принято профильной инстанцией. На мой взгляд, важнее другое: какие выводы сделаны после этой ужасной трагедии и какие решения приняты.

Спустя два месяца после той истории, в августе 2016 года, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении услуг по организации детского отдыха из перечня закупок через систему электронных аукционов. То есть фактически это означало переформатирование системы: на первое место встало качество, а не цена. Например, довольно классической ситуацией для этого рынка были так называемые лагерные «карусели», когда группу детей с середины отдыха уводили в пеший или водный поход, а на их место заселяли следующую партию отдыхающих. Таким образом компании за один период продавали в два раза больше путевок. Второй момент, на котором традиционно экономили организации, — инфраструктура, в частности места пребывания.

Ужесточение госзакупок в отрасли продолжается. В частности, в парламенте будет рассматриваться законопроект о том, чтобы госструктуры закупали услуги по организации отдыха детей только по конкурсу с ограниченным участием. Суть в том, что в таких тендерах смогут участвовать лишь юрлица с необходимым уровнем квалификации и предлагающие наилучшие условия исполнения контрактов.

Конечно, крайне важный документ, который был принят после трагедии, — закон о дополнительных мерах для обеспечения безопасности детского отдыха, который вступил в силу с января 2017 года. Он установил требования к туристическим маршрутам, порядку их организации, уведомлению органов государственной власти об их месте, сроках и длительности.

В каждом регионе теперь создан реестр организаций отдыха и оздоровления детей, который обязательно размещен на сайтах администраций, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться. Эта информация должна помочь родителям выбрать ребенку лагерь, который прошел все проверки.

Еще один важный пункт закона — родители и компания, организующая отдых ребенка, теперь будут обязательно заключать типовой договор. Это, во-первых, выводит с рынка так называемые серые организации, во-вторых, юридически закрепляет состав услуг, за который берет ответственность исполнитель.

Конечно, введение новых правил игры сократило количество компаний, предоставляющих услуги по организации отдыха детей. Если в 2016 году в стране работало 51,9 тыс., то в 2017-м их стало 46,5 тыс. Эта тенденция говорит о том, что происходит регуляция системы и «отваливаются» именно те структуры, которые не соответствовали новым требованиям.

Однако, несмотря на ужесточение законодательства, мы до сих пор видим достаточно большое количество нарушений. Так, например, в 2018 году в ряде учреждений Роспотребнадзор обнаружил жесткое нарушение санитарных норм. В частности, в лагере «Ласпи» на плохое самочувствие пожаловались 480 детей, в больницу попали 20 человек, один ребенок — в реанимацию. В Свердловской области пострадали 66 детей. В Удмуртии был закрыт лагерь «Волна», где от пищевого отравления пострадали 20 детей.

Одним из ключевых направлений работы должно стать совершенствование системы общественного контроля, причем не только за частными компаниями, но и за государственными органами, которые выдают разрешения работать. Такая форма контроля доказала свою эффективность и успешно используется на всех уровнях. Например, только на горячую линию Общественной палаты РФ поступают тысячи сигналов от граждан по поводу проблем в местах отдыха. Когда общественники обращаются к нарушителям, адекватные бизнесмены и чиновники быстро исправляют ситуацию, чтобы избежать медийного резонанса.

Автор — председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей

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