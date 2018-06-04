В российских школах предлагается ввести уроки о семейном укладе, учить детей будущему родительству и семейному праву. Добровольно — по выбору школьника. Уверена, что этот вопрос в обществе поднимет очередную резонансную дискуссию. Кто-то будет говорить о том, что невозможно научить такому, а государство стремится вмешаться в частную сферу жизни, кто-то будет, наоборот, очень «за». Здесь нужно рассмотреть вопрос с разных сторон. Чтобы не делать поспешных выводов, идею необходимо обсудить, разумно оценить, возможно, скорректировать или дополнить.

Увы, в современной России семья — проблемная тема. Ячейки общества часто получаются некрепкими — по официальной статистике прошлого года, на тысячу новых браков приходилось 829 разводов. Но даже в полных семьях дети часто остаются предоставлены сами себе, окруженные гаджетами, которыми от них «откупились» родители. Так они попадают в круг влияния друзей из интернета, сети «групп смерти» и колумбайнеров.

Поэтому, конечно, понятие о семье российским детям необходимо. Но школьный курс вряд ли принесет практическую пользу в случае, если на уроках будут рассказывать «как надо», а на практике — дома — будет всё наоборот. Дети склонны копировать поведение своих родителей, поэтому, скорее всего, уроки никак не сделают будущие семьи благополучнее.

Чтобы получить реальный эффект, к школьной жизни мы должны активно подключать родителей. Они должны также стать ее активными участниками, а не просто следить за оценками детей. Здесь нужны разные совместные мероприятия, социальные программы (например, чтобы работодатели раз в месяц обязательно отпускали работников, у которых есть дети, пораньше на какие-либо веселые старты, концерты или викторины, экскурсии, организованные школой), совместное общение с педагогами. В очередной раз надо поднять вопрос о роли школьных психологов. Возможно, это будет затратно, но стоит рассмотреть такую возможность, когда не только ученики, но и родители вместе с детьми смогут проконсультироваться у специалиста.

Естественно, в процесс совершенствования семейных отношений должны быть интегрированы и сами учителя. Педагоги зачастую выступают в первую очередь носителями и «передатчиками» знаний, а что творится в душе у ребенка, как у него в семье — волнует далеко не каждого. Надо мотивировать, ориентировать учителей и на то, чтобы они пытались понять, как живет маленький человек в семье, всё ли у него там в порядке. Возможно, в чем-то облегчать какие-то бюрократические процессы в школе. Учителя должны, как когда-то в нашей стране уже было, стать друзьями и наставниками одновременно.

Еще один момент, который надо учесть: помимо семьи и школы есть еще один воспитатель — телевизор. Недавний опрос показал, что более 30% россиян с минутами счастья (!) связывают именно его просмотр. Что он нам показывает — мы все знаем. В телевизионных программах часто воспевается недолгая любовь и сексуальные увлечения, а не институт семьи. Вероятно, должный контент тоже внесет свою лепту в счастье будущих российских семей.

Не согласна, что идея уроков родительства — это грубое вмешательство в личную жизнь. Нет, это попытка изменить нездоровую ситуацию в обществе. Мы должны это обсуждать, предлагать разные разумные идеи, лучшее из них выбирать, очищать и аккумулировать. Крепкая семья — это традиция России. И мы должны ее возобновить. Так мы сможем преодолеть и демографический кризис, который предсказывают сейчас некоторые эксперты.

Истина стара: семья — основа государства. Почему сегодня процветают и выходят на первое место азиатские государства, а не европейские? Потому что у них эта ячейка общества стабильна и незыблема. Почитание старших, уважение младших. У нас тоже есть это в крови. И это надо вновь открывать в себе.

Автор — председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей

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