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В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 18 марта.

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В документе говорится, что с начала апреля социальные пенсии вырастут на 2%. В Минтруде ранее отмечали, что данная мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн человек. При этом средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей.

Кроме того, в постановлении сказано, что Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.

Как отмечает «РИА Новости», индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

20 февраля президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

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