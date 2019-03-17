Названы размеры пенсий бывших президентов в разных странах мира

Журналисты узнали, какую пенсию получают лидеры мировых держав. Как оказалось, самые большие выплаты получает бывший премьер-министр Великобритании, самые маленькие — глава Египта.

По данным газеты «Аргументы и факты», британский экс-премьер Тони Блэр получает $633 тыс. в год (3,4 млн рублей в месяц). При этом большая часть этих средств уходит на охрану. Бывшим лидерам Германии ежегодно выплачивают по €233 тыс. (1,4 млн рублей в месяц), Италии — €100 тыс. (610 тыс. рублей в месяц), Финляндии — €130 тыс. (794 тыс. рублей в месяц).

При этом пенсия бывшего президента США Барака Обамы составляет $17 тыс. в месяц (1,1 млн рублей), а пенсия Джорджа Буша – младшего — $16 тыс. (1 млн рублей).

Самая маленькая пенсия оказалась у экс-президента Египта Хосни Мубарака — он получает лишь $339 в месяц (22 тыс. рублей), бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе при жизни получал всего $410 (26,5 тыс. рублей).

В феврале экс-президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на маленькую пенсию, назвав ее «позором». Он отметил, что получает пенсию в 18 тыс. гривен (около 43 тыс. рублей).

«Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь», — сказал он журналистам, передает «Федеральное агенство новостей».