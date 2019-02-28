Минимум по максимуму: кабмин рассмотрел закон о повышении пенсий

Неработающие пенсионеры смогут получать социальные доплаты, которые доведут пенсии до уровня прожиточного минимума, а уже потом их будут индексировать. Такие поправки в закон «О государственной социальной помощи» разработал Минтруд по поручению президента. Законопроект рассмотрели на заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева. Новый механизм начисления пенсий затронет около 4 млн человек.

В результате пенсионной реформы с января 2019 года пенсии в России выросли. Но в случаях, когда размер пенсии достиг прожиточного минимума, людям переставали выплачивать социальные доплаты. В результате прибавка к пенсии оказалась гораздо меньше того, что обещали пенсионерам, или ее не было вовсе. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что из-за подобного механизма многие люди чувствуют себя обманутыми, и возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Правительству было поручено обеспечить индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх уровня прожиточного минимума, который устанавливается ежегодно, а выплаты за январь 2019 года пересчитать и доплатить людям недополученное.

В правительстве рассчитывают, что депутаты Госдумы быстро рассмотрят разработанные поправки в закон «О государственной социальной помощи».

— Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года, — сказал Дмитрий Медведев.

В настоящий момент социальная доплата начисляется гражданам, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Размер такой выплаты уменьшается при росте пенсий, увеличении социальных доплат и мер соцподдержки. Однако если при индексации общая сумма материального обеспечения становится больше регионального прожиточного минимума пенсионера, то гражданин перестает получать доплату. Прожиточный минимум в России на первый квартал 2019 года установлен для пенсионеров в размере 8583 рубля и варьируется от 8152 рублей в Алтайском крае до 11 609 рублей в Москве и 16 386 рублей на Чукотке.

— Действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума пенсионера. Однако этот минимум зачастую достигался именно за счет индексаций и надбавок. Поправки в закон, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют, — отметил председатель правительства. — Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера — на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году.

На перерасчет индексации пенсий и соцвыплат, который затронет 12% неработающих пенсионеров (около 4 млн человек), в 2019 году будет направлено более 18 млрд рублей. Такие цифры на совещании президента с членами правительства привела вице-премьер Татьяна Голикова.

Пенсионный возраст в России предлагается постепенно повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Переходный период стартовал с начала года. Для мужчин он продлится до 2028 года, для женщин — до 2034 года.

В итоге пенсии в России будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год. Это касается увеличения выплат в ближайшей перспективе. Для сравнения: в 2016 году они выросли на 399 рублей, в 2017-м — на 524 рубля, в 2018-м — на 481 рубль. В 2018 году средний размер пенсии составил 14 414 рублей.

Одной из причин пенсионной реформы называлось увеличение продолжительности жизни россиян. Прошлые сроки выхода на пенсию (60 и 55 лет) были установлены еще в первой половине прошлого века. Тогда средняя продолжительность жизни в стране составляла 43 года. С 2000 по 2017 год продолжительность жизни у мужчин в России увеличилась на 8,5 года, до 67,5 года, у женщин — на 5,4 года, с 72,2 до 77,6 года. Согласно прогнозам Росстата, в 2024 году показатель увеличится до 72,3 и 82,1 года соответственно.