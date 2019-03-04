Неполный пенсион: доходность НПФ опустится ниже инфляции

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ожидают снижения доходности по инвестициям накоплений граждан. Об этом говорится в исследовании Ассоциации НПФ и НИФИ, с которым ознакомились «Известия». Так, по итогам IV квартала 2018 года прибыль от вложений будущих пенсионеров может снизиться до 5,22%. Фонды ожидают, что снижение продолжится и в нынешнем году. Таким образом, доходность от инвестирования пенсионных денег может оказаться ниже инфляции, которую в ЦБ на конец марта прогнозируют на уровне 5,5–6%. Это означает, что в реальном выражении рост цен начнет съедать будущие пенсии россиян. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться.

Доходность частных фондов от инвестирования пенсионных накоплений населения может быть снижена по итогам IV квартала 2018 года до 5,22%, говорится в исследовании АНПФ и НИФИ. Для сравнения: в III квартале прошлого года НПФ заработали будущим пенсионерам в среднем 5,42%.

Перспективы I квартала 2019 года выглядят еще менее позитивно. Участники исследования ожидают снижения доходности до 5,12%, что будет меньше возможного уровня инфляции. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в конце марта рост цен в годовом выражении достигнет 5,5–6%. Таким образом, будущие пенсии россиян начнёт съедать инфляция.

Прибыль фондов может оказаться даже ниже, чем у государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги «молчунов» (граждан, не выбравших НПФ для накоплений). Так, по итогам 2018 года по расширенному портфелю накоплений ВЭБ приумножил деньги будущих пенсионеров на 6,07%, в III квартале доход составил 5,89%, что также больше, чем у частных фондов. Данные об инвестировании НПФ за весь прошлый год появятся в апреле.

Снижение доходности может стать преградой на пути привлечения в частные фонды новых клиентов, отмечается в исследовании. Помешать переходу будущих пенсионеров в НПФ может и вступивший в силу закон, согласно которому граждан должны предупреждать о потере их инвестдохода, если они меняют фонд, пробыв клиентом предыдущего менее пяти лет.

Россияне действительно стали реже менять негосударственные фонды. По данным ПФР, за 11 месяцев 2018 года граждане подали менее 1,5 млн заявлений о смене НПФ. Для сравнения: в предыдущие пять лет Пенсионный фонд получал не менее 6 млн таких заявок ежегодно. В ПФР в ответ на запрос «Известий» уточнили, что данных об утраченном инвестдоходе за прошлый год еще нет. По итогам переходной кампании 2017 года Пенсионный фонд оценивал потери граждан в 33,9 млрд рублей, по результатам 2016 года — в 27,1 млрд рублей. ВЭБ ранее сообщал, что из-за досрочных переходов в 2018 году «молчуны» потеряли 10 млрд рублей.

Осторожность не помешает

Почти половина НПФ (46%) инвестируют деньги в банковскую сферу. Финансовый сектор традиционно интересен для размещения депозитов и краткосрочной ликвидности, пояснял директор инвестиционного департамента НПФ «Будущее» Владимир Кротов.

Около 15% фондов вкладывают средства будущих пенсионеров в телекоммуникационный сектор, по 8% — в топливную промышленность, машиностроение и металлообработку, а также в металлургическую промышленность. Остальные — в прочие секторы российской экономики.

Самый эффективный вариант для граждан в ближайшие пять лет — выбрать управляющую компанию из списка ПФР, считает эксперт УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. В случае выбора такой компании переходить из одной управляющей в другую можно ежегодно без потери своего инвестдохода, добавил эксперт.

— Все НПФ и управляющие компании ожидали кризиса в прошлом году. Все отдали предпочтение инвестированию в самые защищенные бумаги, такие как ОФЗ. Отсюда и доходность ниже инфляции. Скорее всего, они продолжат осторожничать и дальше. В результате прибыль будет несколько ниже роста цен, — прогнозирует Сергей Звенигородский.​

В следующем году планируется запустить новую, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) накопительную систему — она появится вместо замороженной с 2014 года. Предполагается, что граждане, которые выбрали НПФ или ВЭБ, должны ежемесячно отчислять определенный процент от своей зарплаты. Эти деньги будут принадлежать конкретному человеку и уже не смогут быть заморожены.