Любой ваш Капризов: «Динамо» стремится спасти серию с ЦСКА

Второй раунд Кубка Гагарина подходит к экватору, и жесткость противостояний во всех четыре парах только возрастает. Не исключено, что это во всей красе проявится в четвертых встречах Западной конференции во вторник, когда московское «Динамо» примет на своем льду земляков из ЦСКА, а ярославский «Локомотив» встретится дома с петербургским СКА. Пока в обеих сериях впереди армейские коллективы (2:1).

В воскресном третьем матче московских команд досталось главной звезде красно-синих Кириллу Капризову. Автор победной шайбы сборной России в финале прошлогодней Олимпиады в Пхёнчхане получил удар в голову от нападающего динамовцев Игоря Макарова и не вышел на третий период. А в Ярославле сегодня продолжит отбывать двухматчевую дисквалификацию форвард «Локомотива» Брэндон Козун, во второй игре против СКА (1:6) ударивший в колено защитника петербуржцев Романа Рукавишникова.

Не отстают от своих коллег и в Восточной конференции. Астанинский «Барыс» в понедельник привез в Балашиху на третий матч против «Авангарда» давно не игравшего в КХЛ тафгая Дамира Рыспаева. Это было вызвано желанием подстраховаться на случай повторения жесткой игры «ястребов», в результате которой в первом матче тяжелую травму получил форвард казахстанского клуба Андре Петерссон. Уфимский «Салават Юлаева» проводит домашние матчи против «Автомобилиста» без своего капитана Григория Панина, дисквалифицированного за грубость в отношении форварда уральцев Евгения Чесалина.

«Динамо»–ЦСКА

Красно-синие в первой игре разгромили бело-голубых (4:1), и это дало повод думать, что победитель регулярного чемпионата спокойно пройдет в финал конференции по итогам четырех встреч. Динамовцы были иного мнения, победив в овертайме во втором матче (1:0). Тем не менее пока это выглядит лишь как отсрочка неизбежного — в ходе третьей игры они сумели удивить соперника лишь жестким фолом на Капризове, потерпев разгромное поражение (0:4). Сегодня командам предстоит второй раз сыграть на «ВТБ Арене», и бело-голубые намерены вновь продолжить действовать жестко и плотно против лидеров армейцев.

— Нам нужно сыграть так же, как во втором матче, когда удалось закрыть первое звено соперника Капризов – Линден Вей – Михаил Григоренко, — поделился с «Известиями» защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. — К сожалению, в последней встрече мы этого не сделали, поэтому ЦСКА быстро добился комфортного преимущества в счете. Теперь надо давать сопернику как можно меньше пространства — любой свободный прием ими шайбы в нашей зоне грозит проблемами. При необходимости надо сыграть жестко, но не грубо, избегая удалений. В любом случае думаю, что шансы на успех в этой серии у нас еще есть.

Что касается Кирилла Капризова, то, по информации «Известий», он принимал участие во вчерашней тренировке армейцев. Вопрос об участии 21-летнего форварда в четвертом матче будет решаться тренерским штабом сегодня утром перед игрой. Клуб отказался комментировать медицинские последствия столкновения Капризова с Макаровым.

Помимо сегодняшней встречи, московским командам предстоит сыграть еще и пятый матч. Он пройдет в четверг на домашней арене армейцев на Автозаводской. Пока красно-синим удается уверенно контролировать ход противостояния, и их поражение во втором матче кажется досадной случайностью. Подопечные Игоря Никитина без особых проблем закрывают первое звено «Динамо»: Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Микс Индрашис. Ничего не может сделать команда Владимира Крикунова и при розыгрыше лишнего.

— Играем в плей-офф в меньшинстве так же, как играли весь сезон, — пояснил «Известиям» защитник ЦСКА Никита Нестеров. — Пытаемся давить, напрягать соперника, играть активно, чтобы заставить оппонентов быстрее думать. Пока получается. Ключ к успеху — запредельная самоотверженность, которая проявляется в том, что все наши игроки ложатся под шайбу, блокируют кучу бросков. Даже после побед мы всё равно не впадаем в эйфорию — надо во всем добавлять от игры к игре и двигаться дальше.

Как отмечают в армейском клубе, игра в неравных составах отрабатывалась командой на протяжении всего сезона.

— Весь год мы хорошо играли в меньшинстве, проделали большую работу и продолжаем ее в плей-офф, — сказал «Известиям» нападающий ЦСКА Линден Вей. — Необходимо хорошо играть, убивать меньшинство и самим набирать очки, чтобы показать хороший результат.

Три гола из четырех в последнем матче ЦСКА забил в большинстве, полностью переиграв в этом компоненте динамовцев.

— Да большинство у нас идет — это необходимо, чтобы побеждать в матчах на вылет, — добавил Линден Вей. — Первые три матча стали для нас трудной проверкой на прочность. Но это было полезно — нужно убедиться, что ты не уступишь сопернику в борьбе и добьешься победы.

«Локомотив»–СКА

Петербуржцы выиграли дома два стартовых матча серии. И если в первой игре ярославцы достойно сопротивлялись (0:1), то во второй развалились в середине второго периода во время пятиминутки в меньшинстве из-за вышеупомянутого нарушения Козуна. За это время СКА дважды реализовал большинство и закрыл вопрос о победителе встречи. Казалось, ситуация для «Локомотива» совсем безнадежная. Но в воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова сократили отставание в серии, выиграв со счетом 3:1. Во вторник в Ярославле состоится четвертая игра.

— «Локомотив» сумел вернуть интригу в эту серию и вполне может догнать СКА, если продолжит действовать столь же агрессивно и грамотно, как в третьем матче, — заявил «Известиям» бывший старший тренер ярославцев Федор Канарейкин. — Главное, чтобы эта агрессия была подкреплена физической готовностью. Но, по моим ощущениям, тренерский штаб «железнодорожников» грамотно рассчитал подготовку команды, и она с каждым матчем функционально будет прибавлять. В этом шанс для «Локомотива». Но СКА за счет индивидуального мастерства своих хоккеистов и ширины обоймы игроков может этот момент нивелировать. Очень многое будет зависеть от того, как обе команды, особенно ярославская молодежь, справятся с нервами, смогут ли избежать ненужной грубости и удалений, вроде того что случилось с Козуном.

В третьем матче «Локомотив» выставил против СКА команду, средний возраст которой 24,09 года. Это самый молодой состав в истории плей-офф КХЛ.

— Не секрет, что в Ярославле одна из лучших в стране, если не лучшая, система подготовки резерва в хоккее, — добавил Канарейкин. — За долгие годы клуб построил мощную академию, также в его системе имеются две школы. За счет работы детских тренеров и селекционной службы обучение и доведение до уровня КХЛ молодых талантов поставлено на поток. Но радует, что сейчас и тренерский штаб главной команды активно пользуется плодами этой работы, а молодежь оправдывает доверие. Думаю, даже сейчас с этим составом они вполне могут бороться за победу над СКА, а уж в плане перспективы на несколько лет вперед «Локомотив» находится едва ли не в самом выигрышном положении в лиге.

Пятая игра серии пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Между тем в среду на Востоке состоятся четвертые матчи. «Салават Юлаев» примет в Уфе «Автомобилист», а «Авангард» у себя в Балашихе встретится с «Барысом». Пока счет в обеих сериях 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» и «Авангарда».