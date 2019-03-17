Не так быстро: «Динамо» сравняло счет в серии с ЦСКА

Сегодня на «ВТБ Арене» состоится третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и ЦСКА. Противостояние до четырех побед переезжает на север Москвы при счете 1:1, что стало неожиданностью для многих.

После того как победитель регулярного чемпионата в первой встрече разгромил бело-голубых со счетом 4:1, казалось, что армейцы могут пройти в финал Западной конференции за четыре игры, не потерпев ни одного поражения. Но подопечные Владимира Крикунова сумели удивить соперника, обыграв его в овертайме (1:0).

— Мы разобрали первую игру, посмотрели видео и моменты, — рассказал «Известиям» нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов. — Владимир Крикунов сказал нам, что нужно больше бороться, прибавлять в старании. Такое ощущение, что первую встречу мы отдали сами. А во втором матче постарались сыграть мощнее и активнее. Хорошо, что это дало результат.

Невезение Карнаухова

На вторую встречу ЦСКА провел ротацию и выпустил на лед четыре новых игрока. Один из них, Павел Карнаухов, казалось бы, открыл счет в начале второго периода. После выхода «2 в 1» молодой армеец бросал в пустой угол после передачи Сергея Андронова, но Иван Бочаров совершил невероятный сейв и оставил шайбу на ленточке. Сам Карнаухов был уверен во взятии ворот и даже отпраздновал забитую шайбу с партнерами, но после видеопросмотра судьи гол не засчитали.

— В такой ситуации всегда хочется поднять шайбу над щитком вратаря, — прокомментировал этот эпизод «Известиям» нападающий ЦСКА Максим Мамин. — Иногда получается, иногда нет. Бывает, что и низом может пройти, если вратарь не успеет отреагировать. Но в пятницу нам не повезло — шайба застряла в щитках Бочарова. Это было дело случая.

По мнению 24-летнего форварда, его команде сейчас надо пройти через такие матчи. Для успеха в следующих играх ЦСКА нужно вернуться к тому хоккею, который помог им выиграть регулярный чемпионат и всухую выиграть серию первого раунда плей-офф против подольского «Витязя».

— Трудно сказать, почему недодавили «Динамо», — добавил Мамин. — Давно не забрасывали ни одной шайбы в матче. Бывают игры, когда шайба не идет в ворота, но через такие матчи в плей-офф тоже надо проходить. Чтобы выигрывать, надо играть в свой хоккей, в который мы играли в серии с «Витязем» и вообще на протяжении всего сезона. В конечном итоге, такая игра принесет нам результат.

Во второй встрече шансов для взятия ворот у обеих команд было не так много, что отражает и счет по броскам в основное время — 22:21. Практически выключены из игры были оба ударных звена соперников: Кирилл Капризов — Линден Вей — Михаил Григоренко у ЦСКА и Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев — Микс Индрашис у «Динамо».

— Честно говоря, персональных задач для низших звеньев не было, — заявил Владислав Ефремов. — Задание для всех четырех звеньев у нас примерно одно. Просто мы старались сыграть помощнее, активнее, добавить в борьбе и успевать на подборах.

Забыть победу

В «Динамо» провели серьезный анализ первой встречи с ЦСКА, что и помогло навязать сопернику свою волю в пятничной битве.

— Мы много работали в паузе между раундами, — отметил в разговоре с «Известиями» форвард «Динамо» Даниил Тарасов. — Проделали большой объем работы. И после первой игры с ЦСКА чуть переварили всё, что у нас было раньше, пересмотрели видео проигранной встречи и вышли на второй матч более свежими. Разобрали соперника, поняли, что нужно исправить, хорошо подготовились к ЦСКА и хорошо, что дожали его. Все наши ребята молодцы — сражались друг за друга. У нас была живая скамейка и настоящая команда.

По мнению хоккеиста, чтобы бороться за участие в финале Западной конференции, «Динамо» нужно продолжать демонстрировать те качества, которые им помогли победить во второй встрече.

— Тренер требовал от нас играть поплотнее, — пояснил Тарасов. — У ЦСКА очень мастеровитые игроки, которым нельзя давать пространства. Хорошо, что все наши хоккеисты выполнили задание тренерского штаба, с чем и поздравляю «Динамо». Надо продолжать и дальше действовать в том же духе, если мы хотим добиться успеха в этой серии.

Динамовцы не намерены впадать в эйфорию от победы над ЦСКА и всерьез настраиваются на сегодняшнюю встречу.

— Сейчас надо забыть об этой победе, восстановиться и готовиться к следующему матчу, — добавил Ефремов. — Считаю, что не нужно ничего менять в нашей игре. Наоборот, стоит еще больше добавить мощности и активности. Тогда всё будет хорошо.

Утешение в ВХЛ

Вслед за поражением ЦСКА случилась еще одна неприятная для болельщиков красно-синих история. Вчера фарм-клуб армейцев «Красная армия» проиграл решающую встречу серии Кубка Харламова против череповецкого «Алмаза» и выбыл из плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). За всех реабилитировалась «Звезда» — представитель системы красно-синих в ВХЛ. Благодаря домашней победе со счетом 3:1 в третьем матче серии второго раунда Кубка Петрова против тюменского «Рубина» подопечные Владимира Чебатуркина вышли вперед в противостоянии (2:1). Один гол и одна голевая передача в этой встрече на счету Максима Мамина, сутками ранее игравшего за основную команду в Кубке Гагарина против «Динамо».

— В плей-офф нужна стопроцентная самоотдача, поэтому я старался выкладываться по полной, — отметил Мамин. — Всегда есть куда стремиться, и никогда не будешь доволен собой полностью, но в любом случае мы с партнерами по команде будем стараться идти дальше.

В другом полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина после двух матчей петербургский СКА ведет 2:0 в серии с ярославским «Локомотивом». В пятницу коллектив из Северной столицы разгромил «железнодорожников» во втором домашнем матче (6:1), и сейчас серия переезжает в Ярославль. Сегодня там состоится третья встреча, а уже во вторник — четвертая. В случае победы в них питерцев противостояние закончится досрочно.

Вчера состоялись вторые игры серий на Востоке. «Барыс» принимал в Астане омский «Авангард», а екатеринбургский «Автомобилист» повторно играл на своем льду с уфимским «Салаватом Юлаевым». В понедельник и среду пары проведут матчи в Уфе и Балашихе, где в этом сезоне играет домашние встречи «Авангард». После двух встреч в обеих сериях счет равный — 1:1.