Советский танк Победы откопали на Голанских высотах

Российские военные полицейские откопали легендарный советский танк Т-34 у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе Голанских высот, рассказал командир батальона правоохранителей Рустам Нумахаджиев.

«Мы занимались оборудованием этого поста наблюдения и обнаружили закопанный танк Т-34. Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит», — сказал военный, его слова приводит «РИА Новости» в понедельник, 18 марта.

Нумахаджиев подчеркнул, что полицейские «не могли пройти мимо» этой находки накануне 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне и решили отреставрировать танк. Они привели в надлежащий вид Знамя Победы и саму машину.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», утвердивший суверенитет еврейского государства над Голанами. В том же году Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал аннексию территории незаконной.

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Он серийно выпускался с 1940 года. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.