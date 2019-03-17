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Саудовский министр предостерег от новых санкций в отношении России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Возможные новые санкции США против России в случае принятия могут отразиться на всем мировом сообществе. С таким заявлением выступил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

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По его словам, Россия является большим поставщиком газа в Европу и нефти в Китай. Если новые ограничительные будут введены, то это отразится на всем мире. Также он отметил, что Саудовская Аравия позитивно смотрит на сотрудничество с Россией, а страны принимают правильные совместные шаги для стабилизации рынка, цитирует «РИА Новости».

С 2012 года со стороны США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России, а также отдельных лиц и организаций. Впервые они были приняты в связи с «делом Магнитского», затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016-м — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану.

В 2017 и 2018 году антироссийские ограничения поэтапно пролонгировались и расширялись, в том числе из-за предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

15 марта Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В этот же день Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе, а США расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

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