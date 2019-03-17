Дочь Юлии Началовой будет жить с отцом

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера будет жить со своим отцом, поскольку он является ее самым близким родственником. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Собеседник подчеркнул, что Вера и раньше жила с отцом. Алдонин и Началова сыграли свадьбу 1 июня 2006 года. В декабре 2011 года они объявили о разводе. 16 марта в беседе с РБК спортсмен отказался комментировать смерть своей бывшей жены, заявив, что не готов это делать.

Ранее 17 марта представитель Началовой Анна Исаева сообщила, что артистку похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвала подагра.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Началова снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.