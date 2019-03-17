Закат утренней звезды: какой зрители запомнили певицу Юлию Началову

Не стало Юлии Началовой. Казалось, судьба этой так рано стартовавшей «звездной девочки» развивается на редкость счастливо: она выигрывала песенные конкурсы, вела популярные телепередачи. И только недавно выяснилось, что певица уже долгое время боролась с несколькими тяжелыми заболеваниями — но не жаловалась, не делала из этого пиара. Не хотела, чтобы ее жалели.

Уроки Ирины Понаровской

Юлия «выстрелила» еще до эпохи сменяющих друг друга телевизионных шоу-конкурсов, выступив в придуманной Юрием Николаевым программе «Утренняя звезда». Этот детский песенный конкурс дал путевку в шоу-бизнес многим артистам: Сергею Лазареву, Ани Лорак, Прохору Шаляпину, группе «Лицей» — все они в разное время прошли испытание первым музыкальным смотром для юных талантов. Но Юлия Началова оказалась чуть ли не самой яркой «звездочкой», зажженной этой телепередачей.

Началова родилась в семье музыкантов, и родители рано обнаружили у нее артистические способности. Ее отец Виктор Началов, композитор и аранжировщик, начал активно с ней заниматься с двух лет. Так что к «Утренней звезде» десятилетняя Юля подошла вполне состоявшейся артисткой, что и обеспечило ей отличное выступление на конкурсе. Там же Юля познакомилась со своим первым профессиональным наставником из мира большой эстрады: обаятельную девочку с двумя косичками и сильным голосом заметила Ирина Понаровская.

С Понаровской Юля объездила всю страну: в качестве «специального гостя» Юля принимала участие в концертах певицы, а та делилась с ней профессиональным опытом и наставляла в артистическом мастерстве.

Победить Агилеру

В 14 лет Началова рискует принять участие в международном состязании: в 1995 году на международном вокальном конкурсе Big Apple она взяла Гран-при. Эта победа была тем более почетна, что в соперниках у Началовой были Кристина Агилера и Дина Браун, которые к тому времени уже постигли ключевые навыки большого зарубежного шоу.

Вскоре ее знала и любила вся страна — на телевидении юная певица вела программу «Там-там новости». Возможно, это во многом определило ее судьбу — всю жизнь она будет совмещать телевидение и музыку. Телевизионная карьера довольно примечательна: тут и участие в шоу «Последний герой», и программа «Субботний вечер», которую она вела на телеканале «Звезда» несколько лет.

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Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет. Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой Фото: instagram.com/julianachalova TASS_17903066 В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру Фото: ТАСС/Николай Малышев TASS_139780 Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька» Фото: ТАСС/пресс-служба РТР 20160822_gaf_rs67_047 Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007) Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova RIAN_327425 Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова RIAN_113236 Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников TASS_30213178 Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018» Фото: ТАСС/Сергей Петров 20150419_gaf_rl12_001 Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov

Конечно, ее музыкальную карьеру сложно назвать стопроцентно звездной, если подразумевать под звездностью громкие скандалы и попадание на первые полосы таблоидов. Она просто снималась в телепередачах, пела что хотела и поводов для обсуждения в желтой прессе практически не давала. Да, были пластические операции, которые закончились не совсем удачно; были романы — но Юля никогда не позволяла себе использовать их для пиара.

Именно эти ее качества сегодня вспоминают коллеги по цеху — интеллигентность, скромность и собственный путь в искусстве. Она успела записать в США несколько англоязычных альбомов, сделанных в точном соответствии с требованиями сегодняшнего шоу-бизнеса, — отличная, крепко сделанная поп-музыка. И жалко, что этот ее профессионализм оказался не оценен широкой публикой.

Не сходя с экранов

В 2010 году Юлия Началова стала звездой телеконкурса «Один в один», тогда и выяснилось, что ей под силу любой музыкальный репертуар: от песен Уитни Хьюстон и Мэрайи Кэри до композиций Аллы Пугачевой. Собственно, в этом качестве — певицы недюжинного вокального таланта, способной к мастерскому перевоплощению, с мощным артистическим и вокальным диапазоном — она и пребывала в последние годы. И, кажется, такое положение дел Началову вполне устраивало: она не стремилась к громким стадионным сольникам, а в ее мастерстве никто не сомневался. Она была частым гостем на телевизионных сборниках — и сегодня их устроители вспоминают порядочность, скрупулезность и профессионализм Началовой.

И только недавно выяснилось, что певица долгое время боролась сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями — но не жаловалась. Не хотела, чтобы ее жалели. Зачастую превозмогая боль, выходила на сцену со своей фирменной искрящейся улыбкой. 16 марта, в день смерти Юлии, вышел последний выпуск шоу «Один в один» с ее участием — победителем стал Павел Крюков из Омска, для которого Началова стала сценическим наставником, как когда-то Понаровская для нее самой. Сама же Началова в своей последней программе преобразилась в Анжелику Варум — как всегда, профессионально и точно.

О ее смерти — такой неожиданной, нелепой (в 38 лет молодые и красивые женщины уходить не должны) — высказались многие коллеги по цеху. Трогательные слова написала Алла Пугачева: «Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна». Пожалуй, это и есть лучшая характеристика Юлии Началовой. Мы ее запомним солнечной девочкой с прекрасным голосом, которому были доступны любые музыкальные образы. Утренней звездой нашей сцены, сохранившей свой свет до последних дней.

Юлию Началову похоронят во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.