Эфиопия получила данные бортовых самописцев разбившегося Boeing

Данные речевого самописца (CVR) и цифрового самописца параметров полета (FDR) потерпевшего крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines извлечены и переданы Эфиопии. Об этом 17 марта сообщает французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), занимавшееся получением данных.

Первоначально эфиопские следователи получили информацию с CVR. Позже специалисты завершили работы с FDR.

«Данные FDR были успешно извлечены и переданы эфиопской команде следователей», — говорится в Twitter BEA.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В октябре 2018 года разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.

На данный момент приостановлена эксплуатация 247 Boeing 737 MAX из 371 существующих. Производитель запрет на полеты поддержал, однако продолжает настаивать на безопасности этих лайнеров.