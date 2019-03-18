Мимо сетки: наши клубы не оправдали надежд в еврокубках

Российские клубы завершили выступления на еврокубковой арене. Последними представителями нашей страны в 1/8 финала Лиги Европы оставались «Краснодар» и «Зенит», но эта стадия турнира им так и не покорилась. Средний балл шести российский клубов, участвовавших в еврокубках в нынешнем сезоне, составил 7,583. Такая цифра и пойдет в общий зачет России в таблице коэффициентов УЕФА. Это один из самых низких показателей за последние десять лет.

Главный преследователь России в таблице — Португалия, два клуба из этой страны все еще выступают в еврокубках. «Порту» сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а «Бенфика» на аналогичной стадии Лиги Европы сойдется с «Айнтрахтом». Всего в нашем активе 50.549 очков, а у португальцев 47.832. При этом в текущем сезоне они набрали уже почти на три балла больше. В следующем розыгрыше российским клубам нужно срочно исправлять ситуацию, чтобы не потерять одну из трех путевок в Лигу чемпионов.

— Результаты российских клубов соответствуют нашему уровню, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Из РПЛ происходит серьезный отток качественных легионеров. Юношеский футбол только начинает поднимать голову и далеко не во всех регионах. Нам нужны изменения. Возможно, они не дадут сиюминутного результата, но будут полезны в будущем. Пока же нашим командам объективно сложно сражаться со своими соперниками в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

«Зенит»

Петербургский клуб обладает сильнейшим составом среди отечественных команд. При этом сине-бело-голубые качественно усилились зимой, однако это не помогло им выбить из Лиги Европы не самую сильную команду чемпионата Испании — «Вильярреал». Более того, «Зенит» вообще был близок к тому, чтобы впервые за девять сезонов пропустить основную стадию еврокубков. В первом матче третьего квалификационного раунда питерцы неожиданно уступили минскому «Динамо» — 0:4. Однако затем сотворили сенсацию и обыграли белорусов дома — 8:1. Вся еврокубковая кампания «Зенита» прошла под девизом «плохо сыграем в гостях и все исправим дома». Эта схема и дала сбой на «Вильярреале»: 1:3 дома и 1:2 в гостях. В итоге у подопечных Сергея Семака ни одной победы в гостевых матчах Лиги Европы нынешнего сезона.

— Безусловно, от «Зенита» ожидали большего, — заявил экс-полузащитник сборной России Сергей Кирьяков. — Хотелось, чтобы питерцы прошли как минимум до полуфинала. При всем уважении к «Вильярреалу» — соперник не казался непроходимым для сине-бело-голубых. Все предопределило домашнее поражение от испанцев и плохая реализация в начале ответной встречи.

«Краснодар»

«Горожане» повторили свой лучший результат в Лиге Европы, но переписать историю не смогли. Кубанский клуб вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, пропустив решающий гол от испанской «Валенсии» за 30 секунд до финального свистка. Итоговый счет ответной игры — 1:1 — не позволил российскому клубу пройти дальше из-за поражения в первой встрече (0:1). Многие считают, что «Краснодар» был способен на большее. Тем не менее домашняя победа над «Севильей» (2:1) и проход «Байера» в 1/16 финала навсегда войдут в летопись «быков».

— «Краснодар» выступил в Европе на пять с минусом, — заявил «Известиям» тренер Ринат Билялетдинов. — Был одной ногой в четвертьфинале, но нелепая ошибка все сломала. Теперь главное, чтобы команда справилась с этим психологическим ударом. Ведь такие поражения иногда бьют очень сильно.

За свою 11-летнюю историю «Краснодар» уже во второй раз дошёл до 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне 2016/2017 «быки» также вылетели на этой стадии после встречи с испанской «Сельтой» (1:2; 0:2).



— Лига Европы закончилась для нас не совсем справедливо, — считает полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра. — В домашнем матче с «Валенсией» мы доминировали, создавали много опасных моментов, но в самой концовке пропустили гол. Все очень расстроены, но теперь нужно смотреть вперёд. Тем не менее, уверен, что все болельщики «Краснодара» запомнят этот еврокубковый поход из-за того, как мы играли и какого результата достигли.

«Спартак»

Летом столичный клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию. Красно-белые получили второй шанс на групповом этапе Лиги Европы, но и там «Спартак» провалился: последнее место в своей группе и лишь одна победа за всю кампанию — в домашней игре с «Рейнджерс» (4:3).

— В еврокубках, да и во всем сезоне, в «Спартаке» происходит переполох, — сказал «Известиям» бывший владелец клуба Андрей Червиченко. — Постоянные разборки, ссоры, скандалы, неопределенность — какой-то карнавал безумия. Все это не может не влиять на результаты. Удивляюсь, что в такой ситуации команда вообще умудряется брать призовые места и попадать в еврокубки. Сама кампания получилась блеклой, даже нечего вспомнить.

«Локомотив»

Железнодорожники также не оправдали ожиданий. Действующий чемпион страны, казалось, попал в весьма проходную группу в Лиге чемпионов. Среди его соперников были «Галатасарай», «Порту» и «Шальке». Однако в итоге все оказалась не так просто. «Железнодорожники» показали результат, идентичный спартаковскому — одна победа и последнее место.

— «Локомотив» разочаровал своим выступлением в Лиге чемпионов, — заявил «Известиям» бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Все-таки Юрий Павлович (главный тренер команды Юрий Сёмин. — «Известия») приучил к более успешным европейским кампаниям. Причины были — и объективные, и субъективные. Надеюсь, в следующем сезоне команда будет более подготовленной к международным соревнованиям.

В «Локомотиве» считают, что главная проблема раннего окончания еврокубковой кампании — плохая реализация моментов.



— Главный вывод по итогам прошедшей для нас Лиги чемпионов — нужно использовать все свои моменты, — сказал «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — При реализации того количества шансов, которые мы создавали, мы бы закончили групповой турнир совершенно на другой позиции. Но это был важный опыт для нас.

ЦСКА

Столичные армейцы также замкнули свой квартет в Лиге чемпионов, но их выступление было совершенно с другим оттенком. От молодой и обновленной команды Виктора Гончаренко никто не ждал серьезных свершений. Многие игроки ЦСКА до этого сезона видели еврокубки только по телевизору, но это не помешало красно-синим дважды сенсационно обыграть «Реал» (1:0; 3:0). Казалось, армейцы сумеют выйти как минимум в Лигу Европы, но поражение в домашней игре от «Виктории» (1:2) разрушило все планы. В итоге футболисты ЦСКА довольствовались лишь опытом выступления в еврокубках и историческими победами над «сливочными».

— Наш путь в Лиге чемпионов был поразительным, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Но нам очень не повезло, и мы не смогли пройти в плей-офф. Кроме того, мы расстроились и из-за того, что не попали даже в Лигу Европы. Но если посмотреть с другой стороны, теперь мы можем сосредоточиться на РПЛ и постараться финишировать в чемпионате первыми.

«Уфа»

Был среди российских клубов и дебютант еврокубков. «Уфа» пробивалась в Лигу Европы через квалификацию. Команда из Башкирии преодолела второй и третий квалификационные раунды, но последний шаг сделать не сумела. В раунде плей-офф российский клуб встречался с «Рейнджерс» и в ответной игре был близок к тому, чтобы пройти шотландцев, но не повезло. Любопытно, что в итоге за еврокампанию «Уфа» набрала всего на полтора очка меньше, чем «Спартак».

— К сожалению, нам немного не хватило для выхода в групповой турнир Лиги Европы, — сказал «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Мы приобрели очень важный опыт: и футболисты, и тренерский штаб, и менеджмент. Надеюсь, когда нам в следующий раз представится возможность выступить в Европе, мы сыграем более удачно. Не хотелось бы ни с кем считаться, мы можем отвечать только за себя. Рады, что принесли хоть какие-то баллы в общую копилку России.

Денис Черышев

У России остался единственный представитель в Лиге Европы — Денис Черышев, выступающий за «Валенсию». В четвертьфинале эта команда сойдется с обидчиком «Зенита», «Вильярреалом». В текущем сезоне команды уже дважды встречались в чемпионате Испании. В одном матче была зафиксирована ничья, а другой выиграла команда Дениса Черышева — 3:0. Ранее россиянин уже выигрывал Лигу Европы в составе «Севильи» и Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».

— Нельзя делать выводы о силе этих команд, исходя из матчей с российским клубами, — сказал «Известиям» Александр Мостовой, долгое время выступавший в Испании. — Это будет отдельное двухмачтовое противостояние, которое не надо привязывать ни к чем другому, в том числе и положению команд в чемпионате. Кажется, что клуб Черышева фаворит пары, но матч «Валенсии» и «Вильярреала» — это дерби, у команд будет особый настрой. Дальше пройдет тот, кто подойдет к матчам в лучшем состоянии.

Финал Лиги Европы запланирован на 29 мая. Решающий матч турнира состоится на Олимпийском стадионе в Баку.