Сезон корриды открыт: «Краснодар» и «Зенит» проверят испанцев

В 1/8 финала Лиги Европы отечественным клубам предстоит сыграть с командами из Испании. В первых встречах стадии петербургский «Зенит» примет на своем поле «Вильярреал», а «Краснодар» отправится в гости к «Валенсии». Ответные матчи пройдут ровно через неделю.

В то время, когда наши игроки приедут в Валенсию («Вильярреал» располагается в провинции Кастельон Валенсийского сообщества), там будет проходить коррида, связанная с празднеством Фальяс — аналог нашей масленицы. Не провести параллели с футболом просто невозможно. Особенно в контексте того, что бык — символ «Краснодара». Обычно для животных подобные мероприятия заканчиваются не очень хорошо, но у «горожан», как, впрочем, и у «Зенита», есть шансы переиграть тореадоров.

«Валенсия»–«Краснодар»

«Быки» в 1/16 финала сенсационно выбили из еврокубка немецкий «Байер» (0:0; 1:1). Теперь болельщики вправе ожидать, что клуб пройдет и «Валенсию». Однако испанский коллектив, очевидно, соперник более опасный.

— «Валенсия» в этой паре однозначный и безоговорочный фаворит, — поделился с «Известиями» испанский футболист Хосе Эмилио Амависка. — Возможно, нынешний сезон складывается для «летучих мышей» не лучшим образом, но у них классный подбор футболистов, а также весьма длинная скамейка запасных. «Валенсии» не составит труда обыграть «Краснодар» по сумме двух матчей и пройти дальше.

«Валенсия» неудачно провела первую часть сезона, но после Нового года исправила свое положение в турнирной таблице. Команда не проигрывает с конца января, благодаря чему поднялась на седьмое место в чемпионате, а также вышла в финал Кубка Испании. Для «Краснодара» же национальное первенство возобновилось совсем недавно. В прошедшем туре РПЛ «горожане» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

— Уверен, что нас ждет отличный матч двух классных команд, — заявил «Известям» бывший защитник «Валенсии» Мигел. — Логично, что я буду поддерживать испанский клуб и ставлю в этом противостоянии на него. Тем не менее очевидно, что пройти дальше «Валенсии» будет непросто. Против «Краснодара» сложно играть, особенно на его поле. Российская команда выложится по полной и усложнит задачу сопернику. И всё же, думаю, у «Валенсии» хорошие шансы на проход в четвертьфинал.

В матчах с «Байером» «Краснодар» действовал, отталкиваясь от игры соперника, и это принесло свои плоды. Одна из главных задач «горожан» в выездной встрече с «Валенсией» — не пропустить.

— «Валенсия» — отличная команда, — сказал «Известиям» полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе. — У нее очень хороший подбор техничных и качественных футболистов. Нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком». Мы должны сыграть на запредельном уровне концентрации. Главное — не пропустить в предстоящей игре, как это произошло в первой встрече против леверкузенцев. Тогда наши шансы на проход в следующий раунд сильно возрастут.

«Зенит»–«Вильярреал»

Лидеру чемпионата России больше повезло с соперником. Нынешний сезон для «Вильярреала» складывается неудачно. Команда идет в зоне вылета чемпионата Испании, при этом от последнего места ее отделяет всего одно очко. В этой паре «Зенит» выглядит очевидным фаворитом.

— Игры на вылет даются «Вильярреалу» тяжело, — рассказал «Известиям» Хосе Эмилио Амависка. — Эта команда проводит плохой сезон в чемпионате, теряет очень много очков. Да и состав у «Вильярреала» послабее, чем у «Зенита». Тем не менее хочется верить, что уровня испанского футбола хватит как минимум для того, чтобы навязать борьбу.

Главное преимущество «Вильярреала» — наличие игрового тонуса. Для клуба Лига Европы — фактически единственная возможность реабилитироваться за провальный сезон во внутреннем первенстве. Не стоит сомневаться, что испанцы окажут достойное сопротивление «Зениту».

— Думаю, в этой паре далеко не всё понятно, — добавил Мигел. — У «Зенита» отличная команда, но, возможно, питерцам будет немного сложнее после паузы в чемпионате. «Вильярреал» не столь хорош в последних матчах, но в целом выглядит не так плохо, как думают многие. Здесь нет фаворита, и шансы 50:50.

В нынешнем сезоне «Вильярреал» уже портил настроение российским болельщикам. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы испанцы уверенно обыграли московский «Спартак» (2:0) и оставили его без еврокубковой весны.

— «Вильярреал» хорошо показал себя со «Спартаком», и это футболистам «Зенита» нужно держать в голове, — отметил экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — С другой стороны, сейчас команда идет на третьем месте с конца в чемпионате. Ее результаты нестабильны — проиграны два последних матча внутреннего первенства, но до этого удалось разгромить «Севилью» (3:0). Так что «Вильярреал» абсолютно непредсказуем: может как доставить серьезные проблемы, так и провалиться. Мы все помним, как в прошлом раунде плей-офф «Зенит» играл с аутсайдером чемпионата Турции — «Фенербахче». И в домашнем матче стамбульцы даже победили (1:0). Хочется, что бы в 1/8 финала питерцы решили все вопросы уже в первой игре.

Свои ответные матчи российские команды проведут 14 марта. «Краснодар» примет дома «Валенсию», а «Зенит» отправится на выезд к «Вильярреалу».