Зенитный комплекс «быков»: РПЛ вновь подарит болельщикам интригу

За последние четыре сезона в российском футболе было четыре разных чемпиона. Такой частой смены лидера турнирной таблицы нет ни в одной сильнейшей лиге Европы. Непредсказуемость становится визитной карточкой РПЛ. Вот и перед стартом второй части нынешнего розыгрыша внутреннего первенства давать прогнозы крайне сложно. Лидирующий «Зенит» имеет перед главным преследователем «Краснодаром» фору лишь в одно очко, а идущий пятым «Локомотив» отстает от первого места всего на шесть баллов. При этом не исключено, что в РПЛ снова появится новый чемпион. Им может стать никогда не выигрывавший трофей «Краснодар».

«Зенит»

Питерцы сегодня испытывают колоссальное психологическое давление. Клуб, который и так является лидером чемпионата, потратил гораздо больше остальных на зимние трансферы. Расходы можно будет оправдать лишь трофеем. Сине-бело-голубые не становились чемпионами с 2015 года и на протяжении последних трех лет не попадали в Лигу чемпионов. Кажется, терпение болельщиков на пределе. Нынешний сезон — идеальный шанс для «Зенита» взять первый титул на новом стадионе.

— По матчам с «Фенербахче» в Лиге Европы вы видели, что наша команда хорошо готова к возобновлению сезона, — заявил «Известиям» полузащитник петербуржцев Магомед Оздоев после выхода команды в 1/8 финала еврокубка. — После весьма длинного перерыва был проделан большой объем работы. Мы настроены только на чемпионство в РПЛ.

Кроме того, «Зенит» продолжает свое еврокубковое шествие. В 1/8 финала Лиги Европы подопечные Сергея Семака сойдутся в двухматчевом противостоянии с испанским «Вильярреалом».

«Краснодар»

Южане наступают «Зениту» на пятки. В этом году клуб, которому недавно исполнилось 11 лет, имеет реальные шансы выиграть первый серьезный трофей в своей истории. Главным препятствием на пути к этому может стать участие команды в плей-офф еврокубка. «Краснодар», как и питерцы, по-прежнему представляет Россию в Лиге Европы и в марте сразится с испанской «Валенсией» за участие в четвертьфинале. «Быкам» весьма непросто даются игры на несколько фронтов. Об этом говорит их недавний вылет из Кубка России от «Ростова» (2:2; 0:1) сразу после выездного триумфа в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

— «Краснодар» — значимая часть моей жизни, — признался «Известиям» бывший капитан «быков» Андреас Гранквист. — Когда у меня нет матчей, я всегда слежу за играми своей прежней команды. Знаю, что они идут вторыми в чемпионате. Этот сезон покажет, готова ли команда к завоеванию титула. У «Краснодара» очень много сильных соперников: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Все они будут биться за золотые медали. Верю, что мой бывший клуб выиграет достаточно матчей весной и попадет в Лигу чемпионов.

ЦСКА

Армейцы — главный теневой фаворит сезона. Команду, собранную за небольшие деньги прошлым летом, никто не будет критиковать, если она не возьмет трофей. Именно этот фактор помогал молодому составу красно-синих чувствовать себя раскрепощенно в первой части РПЛ. Также ЦСКА в отличие от других лидеров таблицы не задействован в еврокубках.

— Мы провели очень хорошую подготовку ко второй части сезона, — пояснил «Известиям» полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович. — У нас очень высокие амбиции, и мы хотим в каждой игре показывать себя на 120%. Будем стремиться к первому месту и бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за победу в чемпионате.

«Спартак»

От красно-белых все традиционно ждут больших свершений. «Спартак» провел первые сборы при новом главном тренере Олеге Кононове. Перед их началом команду покинуло несколько ключевых в прошлом игроков, на которых специалист не рассчитывал. При этом все покупки москвичи осуществили еще до отъезда на первый сбор. Возможно, такая стабильность и отсутствие лишних слухов помогут «Спартаку» хорошо выступить в решающем отрезке чемпионата страны.

— Конечно, как и всегда, от «Спартака» ждут чемпионства, — сказал «Известиям» экс-голкипер красно-белых Стипе Плетикоса. — У многих клубов РПЛ появилась тенденция — всё больше доверять своим молодым игрокам. Кажется, при новом тренере «Спартак» также начнет больше внимания уделять собственным воспитанникам. Возможно, это поможет команде в решении серьезных задач.

«Локомотив»

«Железнодорожники» также сделали ставку на стабильность состава, обойдясь зимой без серьезных усилений. Однако с учетом летних покупок минимальная цель для «Локо» — попадание в Лигу чемпионов. В конце прошлого года в клубе сменилось руководство, и сейчас ходят слухи, что прежний менеджмент оставил команду не в лучшем финансовом положении. Неизвестно, насколько это соответствует действительности, но призовые за выступление в самом престижном клубном турнире Европы не помешают никому.

— Всё в наших руках, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» защитник «Локомотива» Брайн Идову. — Надо выходить на каждый матч с максимальной мотивацией и показывать высокий уровень футбола. Уверен, мы подойдем к сезону в хорошей физической готовности. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы догнать лидеров и бороться за чемпионство.

«Рубин»

О тяжелой экономической ситуации в казанском клубе известно давно. Зимой «Рубин» был ослаблен потерей еще нескольких статусных игроков и вновь омолодился. Для команды Курбана Бердыева вторая часть сезона будет очень сложной.

— «Рубин» потерял много игроков, но только не свое лицо, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Команду по-прежнему возглавляет опытный специалист, который умеет готовить футболистов к матчам даже в самых сложных ситуациях. Поэтому не думаю, что казанцы сильно опустятся в таблице во второй части РПЛ. Но трудно рассчитывать и на то, что они поднимутся высоко. На сегодня шестое место для «Рубина» — потолок.

«Ростов»

Дончан многие считают открытием этого сезона. Команда Валерия Карпина удачно стартовала, но немного сбавила к концу года. Зимой «Ростов» потерял нескольких лидеров, но сумел весьма качественно усилиться за счет подписания статусных свободных агентов в лице полузащитников Романа Еременко и Ивелина Попова. Пока трансферы себя оправдывают — в воскресном ответном матче четвертьфинала Кубка России против «Краснодара» именно гол болгарина Попова помог дончанам пройти в полуфинал.

— Еременко и Попов — это, бесспорно, игроки высокого уровня, — сказал «Известиям» бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин. — Однако эти футболисты привыкли играть немного в другой футбол, нежели тот, который показывал «Ростов» в первой части РПЛ. Перестраивать под них всю игру — непросто, а получится ли у Еременко с Поповым подстроиться под стиль дончан — вопрос, на который ответит только время.

«Динамо»

Бело-голубые находятся в трех очках от зоны стыковых матчей. Но есть основания полагать, что им удастся исправить ситуацию во второй части РПЛ. Во-первых, «Динамо» уже в марте вновь сыграет на домашнем стадионе, который открылся после 10-летней реконструкции. А во-вторых, было объявлено о грядущей смене прямого собственника клуба. Многие рассчитывают, что при новых боссах «Динамо» обретет стабильность и получит более серьезное финансирование. Поэтому оставшиеся туры в нынешнем сезоне станут для футболистов и тренеров периодом, когда нужно будет доказывать новому руководству свою ценность.

— Конечно, в первой части сезона от нас ожидали немного большего, но в конце прошлого года мы разгромили «Урал» (4:0) — это был показательный матч, — отметил «Известиям» защитник «Динамо» Константин Рауш. — Когда команда играет на максимуме и выполняет все установки тренера, получается хороший результат. Но одного матча мало — надо постоянно держать такую планку.

«Енисей»

Главный провал первой части сезона — дебютант лиги «Енисей». Красноярский клуб в таблице удалось обогнать даже махачкалинскому «Анжи», трещащему по швам из-за нехватки денег. И всё же подопечным Дмитрия Аленичева по силам исправить положение. Команда точечно усилилась в период зимнего трансферного окна и неплохо провела контрольные матчи на сборах.

— Думаю, у нас есть шансы удачно выступить во второй части сезона, — сказал «Известиям» полузащитник «Енисея» Фегор Огуде. — Есть вероятность, что мы останемся в премьер-лиге. Просто надо усердно работать и быть командой. Тогда всё получится.

Чемпионат России возобновится уже 1 марта. До окончания сезона осталось 13 туров.