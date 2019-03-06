Прямой эфир

Ерохин и Маркизио не сыграют в матче Лиги Европы «Зенит»–«Вильярреал»

0
Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Клаудио Маркизио не сыграют в матче Лиги Европы против испанского «Вильярреала», сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

По его словам, полузащитники продолжают восстанавливаться и в ближайшее время они не выйдут на поле, пишет ТАСС.

Ерохин получил травму во время встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (1:2) в начале декабря прошлого года. Вместо него на поле тогда выпустили Маркизио, который в последствии получил рецидив старого повреждения.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит»–«Вильярреал» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» в четверг, 7 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В правила футбола внесен ряд изменений
Главный тренер московского ЦСКА признал низкий уровень команды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017