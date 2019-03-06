Ерохин и Маркизио не сыграют в матче Лиги Европы «Зенит»–«Вильярреал»

Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Клаудио Маркизио не сыграют в матче Лиги Европы против испанского «Вильярреала», сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

По его словам, полузащитники продолжают восстанавливаться и в ближайшее время они не выйдут на поле, пишет ТАСС.

Ерохин получил травму во время встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (1:2) в начале декабря прошлого года. Вместо него на поле тогда выпустили Маркизио, который в последствии получил рецидив старого повреждения.

Матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит»–«Вильярреал» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» в четверг, 7 марта.