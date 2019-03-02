Прямой эфир

Главный тренер московского ЦСКА признал низкий уровень команды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя поражение от тульского «Арсенала», признал, что команда во время матча «выглядела гораздо ниже своего уровня». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, игроки не понимали, что делать с мячом, а проблемы возникали в любой точке поля — и в центре, и на флангах.

«В плохой игре команды есть и моя вина. Мы давно так плохо не выглядели», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 2 марта. Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Лука Джорджевич на 48-й минуте и Эванс Кангва на 88-й минуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали имя первого зимнего новичка ЦСКА
Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА с «Картахеной»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017