Главный тренер московского ЦСКА признал низкий уровень команды

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя поражение от тульского «Арсенала», признал, что команда во время матча «выглядела гораздо ниже своего уровня». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, игроки не понимали, что делать с мячом, а проблемы возникали в любой точке поля — и в центре, и на флангах.

«В плохой игре команды есть и моя вина. Мы давно так плохо не выглядели», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 2 марта. Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Лука Джорджевич на 48-й минуте и Эванс Кангва на 88-й минуте.