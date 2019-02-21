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СМИ назвали имя первого зимнего новичка ЦСКА

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Фото: Paulo Fernandes/Vasco.com.br
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Российский ФК ЦСКА в ближайшее время намерен приобрести 19-летнего полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Об этом сообщил бразильский телеканал Globo со ссылкой на слова агента футболиста Фабиано Фара.

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«Они должны подписать контракт в ближайшее время. У ЦСКА есть цель использовать его в следующей Лиге чемпионов, поэтому они хотят приобрести игрока как можно раньше, чтобы было время его подготовить», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

По данным издания, стороны уже согласовали трансфер, сумма которого составила €2,5 млн. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на слова журналиста Велингтона Кампоса, армейцы готовы предложить €5 млн за 70% прав на футболиста. Уточняется, что ЦСКА уже дважды делал предложение на 90% прав на игрока (€3 и €4 млн), но получал отказ.

Бразильский хавбек заинтересовал ЦСКА своим выступлением на турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior, в котором он забил пять голов в девяти матчах.

Первый официальный матч после зимнего перерыва футболисты ЦСКА проведут 2 марта, когда в гостевой игре чемпионата России встретятся с тульским «Арсеналом».

20 февраля сообщалось, что ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок континента.

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