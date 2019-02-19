«Авангард» арендовал у ЦСКА полузащитника Макарова

Полузащитник столичного футбольного клуба ЦСКА Александр Макаров оставшуюся часть сезона проведет в курской команде «Авангард» на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Макаров дебютировал в составе новой команды в Кубке Футбольной национальной лиги, оформив дубль в матче с московским «Спартаком-2», а также вышел в стартовом составе в матче с «Тамбовом».

Ранее на правах аренды 22-летний хавбек выступал за калининградский ФК «Балтика» и «Тосно» из Ленинградской области. В составе московских армейцев полузащитник провел две встречи. Как пишет «Спорт-Экспресс», футболист пропустил половину сезона из-за травмы крестообразных связок. В январе и феврале он тренировался на двух сборах с тульским «Арсеналом», после чего отправился в «Авангард». В 2013 году в составе юношеской сборной России Макаров стал чемпионом Европы.

28 января сообщалось, что полузащитник «Брайтона» Матиас Норманн подписал контракт с «Ростовом».