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Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА с «Картахеной»

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Фото: youtube.com
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев получил травму во время товарищеского матча армейцев с испанской «Картахеной» и покинул поле на носилках, пишет 19 февраля «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел на 16-й минуте встречи. Во время атаки Дзагоев упал в штрафной испанцев и схватился за правую ногу.

Покинуть поле самостоятельно хавбек уже не смог, медицинская бригада унесла его с поля на носилках. На замену вышел Кристиян Бистрович.

О степени серьезности повреждения Дзагоева пока не сообщается. 1 февраля он вернулся к тренировкам в общей группе после травмы.

Матч ЦСКА — «Картахена» завершился победой красно-синих со счетом 3:1.

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