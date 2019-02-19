Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА с «Картахеной»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев получил травму во время товарищеского матча армейцев с испанской «Картахеной» и покинул поле на носилках, пишет 19 февраля «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел на 16-й минуте встречи. Во время атаки Дзагоев упал в штрафной испанцев и схватился за правую ногу.

Покинуть поле самостоятельно хавбек уже не смог, медицинская бригада унесла его с поля на носилках. На замену вышел Кристиян Бистрович.

Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся 🙏 #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.

О степени серьезности повреждения Дзагоева пока не сообщается. 1 февраля он вернулся к тренировкам в общей группе после травмы.

Матч ЦСКА — «Картахена» завершился победой красно-синих со счетом 3:1.