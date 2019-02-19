Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА с «Картахеной»
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев получил травму во время товарищеского матча армейцев с испанской «Картахеной» и покинул поле на носилках, пишет 19 февраля «Спорт-Экспресс».
Инцидент произошел на 16-й минуте встречи. Во время атаки Дзагоев упал в штрафной испанцев и схватился за правую ногу.
Покинуть поле самостоятельно хавбек уже не смог, медицинская бригада унесла его с поля на носилках. На замену вышел Кристиян Бистрович.
Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся 🙏 #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.
О степени серьезности повреждения Дзагоева пока не сообщается. 1 февраля он вернулся к тренировкам в общей группе после травмы.
Матч ЦСКА — «Картахена» завершился победой красно-синих со счетом 3:1.