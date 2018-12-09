«Зенит» потерпел второе подряд поражение в премьер-лиге

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» потерпели поражение со счетом 1:2 в игре с казанским «Рубином» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 9 декабря.

Игрок «Рубина» Егор Сорокин дважды удачно атаковал ворота соперника на 8-й и 50-й минуте. Леандро Паредес добавил одно очко петербургской команде после удачного пенальти в ворота «Рубина».

Полузащитник «Зенита» и игрок национальной сборной Александр Ерохин получил травму на 63-й минуте. Он вынужденно покинул поле, поменявшись с Клауидио Маркизио.

Это второе подряд поражение для сине-белых в национальном чемпионате, отмечает ТАСС. В прошлом туре команда проиграла тульскому «Арсеналу» на выездном матче со счетом 2:4.

8 декабря московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в домашнем матче со счетом 2:1. В тот же день в Самаре «Крылья Советов» сыграли с «Ростовом». Встреча завершилась в пользу хозяев матча со счетом 1:0.

Таким образом, в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) 2018/19 «Локомотив» расположился на четвертом месте (28 очков), «Ростов» занял шестую строчку (24 очка), «Оренбург» — седьмую (22 очка), а «Крылья Советов» — двенадцатую (17 очков).

В первой тройке таблицы расположились «Зенит» (34 очка), «Краснодар» (32 очка) и ЦСКА (30 очков).