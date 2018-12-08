Карпина удалили во время матча «Ростов» - «Крылья Советов»

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина удалили во время матча чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов» (0:1). Инцидент произошел 8 декабря, в Самаре.

Наставник команды был недоволен работой арбитров, критически высказываясь в их адрес, из-за чего судьи попросили его покинуть скамейку запасных в конце второго тайма. Отмечается, что во время игры на поле несколько раз вспыхивали стычки между футболистами клубов, пишет «РИА Новости».

4 декабря стало известно, что футбольный сезон-2019/20 начнется матчем за Суперкубок России, который состоится 6 июля следующего года.