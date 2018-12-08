Прямой эфир

Карпина удалили во время матча «Ростов» - «Крылья Советов»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина удалили во время матча чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов» (0:1). Инцидент произошел 8 декабря, в Самаре.

Наставник команды был недоволен работой арбитров, критически высказываясь в их адрес, из-за чего судьи попросили его покинуть скамейку запасных в конце второго тайма. Отмечается, что во время игры на поле несколько раз вспыхивали стычки между футболистами клубов, пишет «РИА Новости».

4 декабря стало известно, что футбольный сезон-2019/20 начнется матчем за Суперкубок России, который состоится 6 июля следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Третий не лишний: что известно о новом европейском турнире по футболу
Исполком УЕФА объявил о создании Лиги Европы – 2
Замедленный повтор: клубы РПЛ одобрили VAR, но впереди много работы
Система видеоповторов может появиться в российском футболе уже в этом сезоне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017