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В правила футбола внесен ряд изменений

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Фото: Depositphotos
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила. Вопрос решался на ежегодном заседании организации, состоявшемся в шотландском Абердине 2 марта.

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В частности, были уточнены нормы относительно игры рукой. Согласно новым правилам, гол не будет засчитываться, если мяч был забит непосредственно после его касания рукой, даже если это произошло случайно. Также фиксироваться не будут те случаи, когда игрок поразил ворота или создал голевой момент после того, как получил контроль над мячом после касания его рукой.

Кроме того, игрокам атакующей команды запретили вставать в стенку во время штрафных ударов. Уточнилась и процедура замены. Футболист теперь обязан уйти с поля в ближайшей к нему точке боковой линии. Также при пенальти голкипер будет иметь право стоять на линии ворот только одной ногой, сообщили в пресс-службе организации.

В декабре 2018 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил использование системы видеопомощи арбитрам с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы. VAR также будет использоваться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, на чемпионате Европы 2020 года, Лиге Европы сезона-2020/21 и в финале Лиги наций в 2021 году. Систему впервые применили 14 февраля в Лиге чемпионов.

VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

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