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Совет футбольных ассоциаций предложил изменить правила

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, обсудил возможное внесение изменений в правила футбола.

В частности, предлагается обязать замененных игроков покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля. Кроме того, обсуждалась возможность показывать карточки должностным лицам команды за неподобающее поведение, передает RT.

Также могут разрешить разыгрывать удары от ворот внутри штрафной площади и дать возможность вратарям во время пенальти оставлять на линии ворот только одну ногу. Вопрос о принятии изменений будет рассмотрен 2 марта 2019 года в Шотландии.

9 ноября сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин допустил внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) уже в плей-офф нынешней Лиги чемпионов из-за количества судейских ошибок.

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