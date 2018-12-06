Замедленный повтор: клубы РПЛ одобрили VAR, но впереди много работы

Внедрение VAR (система видеоассистента арбитра) в РПЛ позволит повысить уровень отечественного футбола, считают руководители клубов. На общем собрании, состоявшемся в начале недели, они одобрили использование системы в чемпионате страны. Технология может появиться уже в текущем сезоне.

Принято единогласно

VAR — специальная технология, которая позволяет главному арбитру матча принимать решения в спорных моментах игры при помощи видеоповторов. Минувшим летом система впервые использовалась на чемпионате мира в России и вызвала массу положительных откликов. Все ведущие лиги мира уже внедрили VAR в своих национальных первенствах. В ближайшем будущем этот опыт намерены перенять и в РПЛ.

— Выступаю двумя руками за это нововведение, — сказал «Известиям» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Главное, чтобы система работала максимально четко и не тормозила игру. Уверен, использование VAR пойдет на пользу всем клубам. Это добавит справедливости и честности решениям судей, которые иногда могут допускать ошибки. А их цена, как мы знаем, зачастую очень велика.

Жалоб со стороны клубов на судейство в том или ином матче российского чемпионата с каждым годом становится все больше. Представители команд не стесняются в выражениях, тем самым оказывая на арбитров серьезное давление. Возникают конфликтные ситуации, где обе стороны остаются недовольными. Внедрение VAR может стать для российского футбола решением многих проблем.

— Наш клуб положительно относится к возможности введения этой технологии, — заявил «Известиям» директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — В этом сезоне мы потеряли немало очков из-за судейских ошибок. Если бы система работала уже в текущем чемпионате, то у «Крыльев» было бы как минимум 20 баллов, а не 14.

Уже со следующего розыгрыша чемпионата России VAR может быть внедрен во всех матчах регулярного первенства. При этом планируется, что в нынешнем сезоне от пяти до девяти игр также пройдут с применением новой системы. В лучшем случае ее успеют использовать в четырех стыковых матчах между клубами ФНЛ и РПЛ, а также в полуфиналах и финале Кубка России.

Большие работы

Чтобы успеть реализовать задуманное, все заинтересованные стороны должны работать максимально оперативно и качественно. Остается под вопросом, будет ли приобретаться все необходимое оборудование в собственность или его возьмут в аренду. Каждый из вариантов подразумевает под собой совершенно разный порядок цен. При этом, пока не ясно, кто будет нести эти финансовые обязательства: РФС, РПЛ, сами клубы, потенциальный спонсор или затраты разделят между всеми.

Помимо технической оснащенности, необходим и человеческий ресурс: обученные арбитры, видеоассистенты и операторы повторов. На сегодня в России лишь один арбитр имеет право работать с системой VAR — это Сергей Карасев, который судил матчи чемпионата мира-2018. Всем остальным предстоит пройти обучение, которое также стоит немалых денег.

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин уверен, что возможность реализовать все в кратчайшие строки существует.

— Это глобальный проект, и реализовать его непросто, но преодолеть все трудности реально, — сказал «Известиям» Леонид Калошин. — Для этого нужны два основных фактора: финансы и человеческий ресурс. Должна быть единая трудолюбивая команда, которая работает в каждодневном режиме, обладает всеми профессиональными качествами. Важно, чтобы многие составляющие были готовы к внедрению VAR: техническое обеспечение, стадионы, а также основной ТВ-вещатель. Необходимо также качественно обучить судей, видеоассистентов и операторов повтора.

Тренерское решение

Помимо общего собрания клубов, идею внедрения VAR в российском футболе единогласно поддержали и все тренеры команд Премьер-лиги. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, главным инициатором голосования выступил наставник «Локомотива» Юрий Семин.

— Семин в присутствии всех главных тренеров (некоторые команды представляли ассистенты) попросил проголосовать за введение VAR в РПЛ, чтобы узнать, поддерживают ли эту инициативу его коллеги, — сказал «Известиям» Прядкин. — Специалисты из всех 16 клубов лиги единогласно поддержали использование технологии. Но есть ряд нюансов, и впреди много работы для поэтапного введения VAR. Наша задача — успеть внедрить эту систему в решающих матчах Кубка России (полуфинал и финал). А уже с сезона-2019/20 начать использовать ее и на матчах Премьер-лиги.

В текущем сезоне система видеопомощи арбитрам в тестовом режиме уже использовалась на матче «Спартак»–«Динамо» в рамках пятого тура РПЛ.

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