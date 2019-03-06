Три месяца на ответ: в Кубке России пройдут вторые матчи 1/4 финала

Помимо чемпионата России, в отечественном футболе после зимнего перерыва возобновляется и Кубок страны. С нынешнего сезона четвертьфинальные матчи второго по значимости национального турнира проводятся в две игры: дома и в гостях. Календарь был сверстан таким образом, что первые встречи 1/4 финала прошли еще в декабре прошлого года, а ответные были назначены на февраль и март нынешнего. Подобные прецеденты сложно вспомнить в каком-либо еще футбольном турнире современности. За три месяца многие клубы серьезно изменились в игровом и кадровом плане.

«Урал»–«Спартак»

Первая встреча команд в Москве завершилась интригующей ничьей (1:1), которая больше на руку «Уралу». Однако его преимущество в виде гостевого гола весьма шаткое. «Спартак», несмотря на ничейный результат, неплохо проявил себя в последней игре с «Краснодаром» (1:1) в рамках 18 тура РПЛ. Команда Олега Кононова выглядит очень заряженной и мотивированной.

— Нельзя проводить параллели с декабрьским матчем против «Спартака», — заявил «Известиям» полузащитник «Урала» Николай Димитров. — Смотрел их игру с «Краснодаром» — видно, что красно-белые выглядят на поле совсем по-другому. У них поменялся игровой стиль. Нас ждет тяжелая встреча, но мы хотим попасть в полуфинал Кубка и сделаем для этого все.

В игре с «Краснодаром» за «Спартак» дебютировал воспитанник клуба Аяз Гулиев, зимой вернувшийся в родную команду. В первом четвертьфинальном матче Кубка России полузащитник играл за «Ростов» против «Краснодара» (2:2), а в этом году сыграет уже за красно-белых против «Урала».

— У нас нет разделения на матчи Кубка или чемпионата — везде играем только на победу, — заявил «Известиям» Гулиев. — Главное, успеть восстановиться после непростой игры с «Краснодаром» в премьер-лиге. Она далась тяжело — обе команды имели моменты, но мы не смогли добиться желаемого результата. Тем не менее я был очень рад наконец дебютировать за «Спартак». Можно сказать, сбылось то, о чем я так давно мечтал.

«Урал» в предыдущем туре РПЛ уступил лидеру чемпионата России — «Зениту» (0:1). Подопечные Дмитрия Парфенова сумели дать бой питерцам, которые с трудом увезли три очка из Екатеринбурга.

— Если сравнивать «Зенит» и «Спартак», то, наверное, красно-белые больше прессингуют, — пояснил «Известиям» защитник «Урала» Михаил Меркулов. — Питерцы быстро садятся в оборону и защищаются позиционно. А у «Спартака» обычно остается больше свободных зон на собственной половине поля. Поэтому в игре с москвичами нам будет легче выбегать в контратаки.

Помимо самого трофея, победитель Кубка России получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. На данный момент «Урал» в турнирной таблице чемпионата РФ отстает от еврокубковой зоны на семь очков.

— Кубок страны — это самый короткий путь в Лигу Европы, — сказал «Известиям» голкипер «Урала» Ярослав Годзюр. — К тому же, мы в шаге от полуфинала турнира. К нам приезжает «Спартак», матчи с красно-белыми — всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу. Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара» — матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» — левый защитник Айртон.

«Рубин»–«Локомотив»

В декабрьском московском матче «железнодорожники» с большим трудом одолели казанцев (1:0). С тех пор состав «Локомотива» почти не изменился, но, судя по недавней игре в РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2), команда Юрия Семина стала демонстрировать более качественный футбол.

— «Локомотив» показал хорошую игру в первом официальном матче 2019 года, но не добился нужного результата, — сказал «Известиям» советник генерального директора «железнодорожников» Дмитрий Булыкин. — Но Кубок — совершенно другое соревнование. Сейчас нам нужно переключиться на него и выполнить первостепенную задачу — выйти в полуфинал. «Локо» будет биться за титул — хотим пополнить коллекцию трофеев.

Несмотря на то, что зимняя пауза только завершилась, многие лидеры «железнодорожников» выглядят весьма уверенно. Футболисты наконец отошли от чемпионского сезона и вновь готовы биться за высокие места.

— У нас была очень непростая игра с «Крыльями» в РПЛ — надо о ней поскорее забыть, — признался «Известиям» полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Сейчас самого главное — хорошо подготовиться к предстоящей встрече с «Рубином». График плотный, но это вполне нормально. Для нас он пока не особо сложный.

«Рубин» с момента первого четвертьфинального матча потерял нескольких лидеров. Однако, несмотря на уход ряда игроков и финансовые проблемы, казанцы стараются показывать качественный футбол и добиваться положительного результата. В последнем туре чемпионата страны они обыграли «Ахмат» (1:0). Списывать коллектив Курбана Бердыева со счетов в «Олимп — Кубке России» также не стоит.

— Уверен, «Рубин» будет сражаться до последнего, для них игра с «Локо» очень важна, — пояснил «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — С учетом всего того, что сейчас происходит с казанцами, им будет непросто, но они упрутся. Команда Бердыева показала характер в игре с «Ахматом». Непросто придется и «Локомотиву».

«Арсенал»–«Оренбург»

Тулякам вновь придется проводить свой домашний матч на нейтральном поле. В матче минувшего тура РПЛ против ЦСКА «Арсенал» играл в Грозном из-за плохого качества газона на своей арене. За несколько дней травяной покров в Туле не стал лучше. Теперь «оружейники» примут «Оренбург» на «Арене Химки». Тем не менее в столице Чеченской Республики «Арсенал» сенсационно переиграл столичный ЦСКА (2:0). «Оренбург» в первом после перерыва матче неожиданно уступил дома одному из аутсайдеров сезона — «Анжи» (0:1). Первый четвертьфинальный матч туляков и оренбуржцев получился результативным и закончился победой «Арсенала» (4:2).

— «Арсенал» однозначно фаворит и обязан проходить дальше, — считает бывший главный тренер туляков Сергей Кирьяков. — У них очень солидное преимущество после первой встречи, которое сложно растерять. С разницей в три мяча можно проиграть только самому себе, а не сопернику. При этом «оружейники» сейчас выглядят действительно неплохо. У них сильная группа атаки в лице Джорджевича, Кангвы, Мирзова и Бакаева. Эти ребята очень быстрые, и им просто нельзя давать свободные зоны.

«Ростов» уже в полуфинале

Из-за участия «Краснодара» в весенней стадии Лиги Европы и плотного графика один из четвертьфиналов состоялся раньше остальных. В первом матче «горожане» сыграли дома вничью с «Ростовом» (2:2). Ответная встреча шла к нулевой ничьей, которая выводила дончан дальше за счет двух голов на выезде. Однако на 87-й минуте новичок желто-синих Ивелин Попов упрочил преимущество своего клуба и снял все вопросы о первом полуфиналисте Кубка.

— На таких поздних стадиях каждый клуб имеет шансы на победу в Кубке, в том числе и «Ростов», — заявил «Известиям» бывший главный тренер дончан Сергей Балахнин. — Команде Валерия Карпина осталось пройти всего два раунда до трофея, но произойти может все что угодно. Если говорить о потенциальном сопернике по полуфиналу, то «Локомотив» сейчас выглядит сильнее «Рубина», но я не могу сказать, что какая-то из этих команд является более предпочтительным оппонентом для «Ростова».

В 1/2 финала Кубка России «Ростов» сыграет с лучшей командой пары «Рубин»–«Локомотив». Во второй полуфинальной встрече сойдутся победители четвертьфиналов «Арсенал»–«Оренбург» и «Урал»–«Спартак».