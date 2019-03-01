Заморить бычка: у «Спартака» есть шанс вернуться в чемпионскую гонку

Чемпионат России по футболу возобновляется после трехмесячного перерыва. В центральном матче 18-го тура РПЛ сойдутся два претендента на самые высокие места — «Спартак» и «Краснодар». «Быкам» — главным преследователям лидирующего «Зенита» — терять очки нельзя. А для красно-белых грядущая игра и вовсе станет определяющей в плане амбиций команды в нынешнем сезоне. ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» в выходные встретятся с командами из второй части турнирной таблицы.

«Спартак»–«Краснодар»

«Горожане» имеют определенное преимущество перед «Спартаком», так как они успели провести три официальных матча в 2019 году. Команда Мурада Мусаева прошла по сумме двух встреч немецкий «Байер» (0:0; 1:1) в 1/16 финала Лиги Европы, а также потерпела поражение в ответной четвертьфинальной игре Кубка России от «Ростова» (0:1). «Быки» уже вошли в игровой тонус, а красно-белые довольствовались лишь контрольными матчами. При этом в шести последних товарищеских встречах москвичи не одержали ни одной победы.

«Краснодар» отстает от первого места в таблице лишь на одно очко. «Спартак» — в двух баллах от тройки лидеров и, соответственно, от места в Лиге чемпионов. Очная встреча команд имеет крайне важное значение с точки зрения турнирного положения. Особой остроты противостоянию добавляет то, что главный тренер красно-белых Олег Кононов сыграет против своего бывшего клуба (специалист возглавлял краснодарскую команду с 2013 по 2016 год. — «Известия»).

— В матче с «Краснодаром» для «Спартака» имеет значение не только результат, но и качество игры, — считает бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — А Кононову весьма важно обыграть свой бывший клуб. Победа может стать для красно-белых трамплином к попаданию в тройку и, возможно, даже позволит им претендовать на что-то большее. Если же красно-белые проиграют «Краснодару», еще и дома, то это может психологически сломить и команду, и тренера.

«Урал»–«Зенит»

Лидер таблицы РПЛ уже также прошел проверку еврокубками и преодолел первую стадию плей-офф Лиги Европы, выбив из турнира турецкий «Фенербахче» (1:0; 3:1). Теперь питерцам предстоит сыграть на выезде с «Уралом». В первом круге сине-бело-голубые без особых проблем разделались с екатеринбуржцами, разгромив их со счетом 4:1. С тех пор «Урал» серьезно прибавил и теперь выглядит более сложным оппонентом.

— В прошлой игре с «Зенитом» мы были очень близки к тому, чтобы повести 2:0 и тогда матч мог бы сложиться совершенно по-другому, — сказал «Известиям» советник президента «Урала» Александр Тарханов. — Сейчас сложно что-то прогнозировать — первый официальный матч после столь длительного перерыва всегда непредсказуем. Судя по играм «Зенита» в Лиге Европы, можно сделать вывод, что питерцы хорошо готовы ко второй части сезона. Кроме того, они обладают отличным подбором игроков. Однако футболисты «Урала» постараются сделать все возможное, чтобы победить и улучшить свое положение в таблице.

«Арсенал»–ЦСКА

Эта игра станет, пожалуй, самой обсуждаемой в предстоящем туре. РПЛ не удовлетворило качество газона на стадионе в Туле, и долгое время вопрос с местом проведения матча оставался открытым. В итоге, лига решила перенести встречу в Грозный на «Ахмат Арену» — нейтральную территорию для обеих команд.

— Не важно, где состоится матч — ЦСКА в любом случае должен побеждать «Арсенал», — отметил в беседе с «Известиями» бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич. — Красно-синих никто не причисляет к главным фаворитам сезона, и так даже лучше. На ребят не будет давить груз отвественности. Тем не менее, надеюсь, что армейцы завоюют золотые медали чемпионата. Именно такая задача стоит перед футболистами команды каждый сезон.

«Локомотив» – «Крылья Советов»

Самарцы — одна из самых интригующих команд второй части сезона. Зимой они солидно усилились, подписав Александра Самедова, Джано Ананидзе и Романа Шишкина. А у «Локомотива» наконец завершилось аппаратное противостояние между главным тренером Юрием Семиным и генеральным директором Ильей Геркусом — последний ушел из клуба. Вторая часть сезона должна показать, на что способен опытный специалист, если его не отвлекают конфликты с руководством.

— «Локомотив» неважно выступил в Лиге чемпионов осенью и должен реабилитироваться за эти неудачи перед болельщиками, — пояснил «Известиям» бывший нападающий «железнодорожников» Питер Одемвингие. — Команде надо хорошо выступать во второй части сезона, чтобы вновь пробиться в самый престижный клубный турнир Европы и попробовать свои силы там еще раз. Чтобы высоко подняться в турнирной таблице, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона.

«Енисей»–«Ростов»

Еще в одном матче аутсайдер РПЛ сойдется с одним из главных открытий нынешнего чемпионата. Красноярцам уже нечего терять и некуда отступать — даже от предпоследнего места они отстают уже на 5 очков. «Ростов» же находится всего в одном балле от еврокубковой зоны. Если дончане хотят попасть в Лигу Европы, они обязаны обыгрывать таких соперников.

— В начале сезона у «Ростова» нередко возникали проблемы с командами из второй части турнирной таблицы, — сказал «Известиям» бывший наставник дончан Сергей Балахнин. — Поэтому не стоит сразу списывать со счетов «Енисей». В любом случае ростовчан ждет очень непростая игра, тем более на выезде.

«Уфа» - «Динамо»

Перед матчем с московским клубом руководство башкирцев объявило о любопытной акции. Если «Уфа» потеряет очки в игре с «Динамо», то болельщики смогут вернуть деньги за купленные билеты. Уфимскому клубу еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть бело-голубых.

— Матч пройдет 3 марта, день будет солнечный, но не самый теплый, поэтому решили поддержать наших болельщиков, — рассказал «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Это не единственная акция, также мы проведем масленицу и по предъявлению билета накормим всех желающих блинами бесплатно. Если мы потеряем очки, то любой желающий сможет прийти в офис клуба и вернуть потраченные деньги, мы еще и подарим ему такой же билет на следующую домашнюю игру. Для нас это серьезный вызов, ведь «Динамо» статистически — самый неудобный соперник для «Уфы».

«Рубин» - «Ахмат»

Казанцы находятся в не самой простой экономической ситуации и зимой потеряли нескольких важных футболистов. Грозненцы же, напротив, сохранили стабильность. «Ахмат» провел первые полноценные сборы после возвращения в команду главного тренера Рашида Рахимова. Эти команды — соседи по турнирной таблице, казанцы опережают грозненцев лишь на два очка, и их очная встреча может кардинально поменять положение команд.

— От предстоящего матча с «Рубином» ждем хорошей игры нашей команды и победы, — заявил «Известиям» генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. — Ребята хорошо поработали на зимних сборах, и мы надеемся, что это принесет свои плоды.

Также в рамках 18-го тура РПЛ между собой сойдутся «Оренбург» и махачкалинский «Анжи».