Спортивные выходные с «Известиями»

XXIX Всемирная зимняя универсиада

Серия международных соревнований среди студентов в Красноярске станет главным спортивным событием на территории России после футбольного чемпионата мира. В субботу состоится церемония открытия, а уже сегодня пройдут первые матчи в игровых видах спорта — женском и мужском хоккее с мячом и шайбой. Первые медали Универсиады разыграют в воскресенье. По два комплекта наград будут распределены в лыжных гонках, горных лыжах, сноуборд-кроссе, во фристайле (акробатика). В дальнейшем состоятся соревнования по фигурному катанию, биатлону, шорт-треку, керлингу и спортивному ориентированию. Универсиада будет проходить до 12 марта.

2 марта, 16:19. Церемония открытия. «Платинум Арена» (Красноярск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Игра»

Футбол. Чемпионат России. «Спартак»–«Краснодар»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Национальное первенство возобновляется после зимнего перерыва. В 18-м туре РПЛ зрителей ждет матч двух команд, претендующих на медали. Олег Кононов после первых сборов во главе «Спартака» презентует свою нынешнюю команду во встрече против бывшей. «Краснодар» отстает всего на одно очко от лидирующего «Зенита». Подопечные Мурада Мусаева уже начали официальные игры 2019 года, пройдя в 1/8 финала Лиги Европы и вылетев из Кубка России. Красно-белые пока идут четвертыми в РПЛ и в случае победы вплотную приблизятся к «быкам».

3 марта, 19:00. Стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Третьи и четвертые матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Первый раунд плей-офф в выходные достигнет своего экватора. В пятницу в Уфе местный «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург» в третьем матче серии. В воскресенье там же между этими командами состоится четвертая игра. 1 марта в Казани местный «Ак Барс» встретится с омским «Авангардом», «Сочи» предстоит домашняя игра с ярославским «Локомотивом», а московскому «Динамо» — с финским «Йокеритом». В воскресенье клуб из Татарстана и бело-голубые проведут повторные домашние матчи против своих соперников, а сочинцы сыграют свой четвертый матч с «железнодорожниками».

В субботу же наступит пора третьих матчей для еще четырех серий. В Челябинске на арене имени Валерия Белоусова местный «Трактор» примет екатеринбургский «Автомобилист», в Москве на «ЦСКА Арене» столичный «Спартак» сойдется с петербургским СКА, подольский «Витязь» на домашнем одноименном стадионе — с московским ЦСКА, а в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет астанинский «Барыс».

1, 3 марта. «Уфа Арена», «Казань Арена», ледовый дворец «Большой» (Сочи), «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» (Москва). 2 марта, арена «Трактор» (Челябинск), КРК «Нагорный» (Нижний Новгород), «ЦСКА Арена» (Москва), арена «Витязь» (Подольск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Первое постолимпийское мировое первенство подходит к концу. В трех видах спорта осталось разыграть шесть комплектов медалей. В пятничной лыжной эстафете (мужчины) есть неплохие шансы у сборной России, выигравшей год назад серебро в аналогичной дисциплине на Олимпиаде в Пхёнчхане. В мужских прыжках с малого трамплина есть надежда на нашу главную звезду Евгения Климова. В субботу в лыжных гонках у женщин состоится масс-старт на 30 км, у двоеборцев — эстафета, а прыгуны с трамплина проведут смешанные командные соревнования. Наконец, в воскресенье чемпионат завершится мужским лыжным масс-стартом на 50 км.

1 марта: 15:15, лыжные гонки; 18:00, прыжки с трамплина. 2 марта: 14:15, лыжные гонки; 13:00, лыжное двоеборье; 18:00, прыжки с трамплина. 3 марта: 17:30, лыжные гонки. Центр зимних видов спорта Зеефельд (Инсбрук, Австрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport

Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока остается без аккредитации международной IAAF, но часть наших спортсменов вновь получила право выступать в нейтральном статусе. В итоге на зимнее континентальное первенство поехали 11 россиян: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Алексей Федоров (тройные прыжки), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Полина Миллер (бег на 400 м), Мария Аглицкая (бег на 60 м с барьерами), Егор Николаев (бег на 3000 м), Максим Афонин (толкание ядра), Илья Шкуренев (многоборье). Соревнования будут проходить три дня — первые медали разыграют уже в пятницу.

1 марта, 13:00–00:40. 2 марта, 13:00–23:50. 3 марта, 13:00–23:40. Emirates Arena (Глазго, Великобритания). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Смешанные единоборства. UFC. Забит Магомедшарипов – Джереми Стивенс

Фото: TASS/AP/Frank Franklin II

Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC лишь с сентября 2017 года, но уже успел стать одной из звезд благодаря своим зрелищным поединкам. Однако Магомедшарипову еще не приходилось противостоять оппонентам из верхней части рейтинга своей весовой категории (полулегкий вес — 61–66 кг). Так что бой с американцем Стивенсом, который занимает шестую строчку в дивизионе, станет серьезной проверкой для дагестанца, находящегося сейчас на 14-м месте.

3 марта, 06:00. T-Mobile Arena (Лас-Вегас). Прямая трансляция на сайте MMA