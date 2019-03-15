Трамп наложил вето на решение конгресса отменить режим ЧП

Американский лидер Дональд Трамп применил право вето после одобрения конгрессом США резолюции об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это первый случай использования президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

Как пишет ТАСС, президент подписал соответствующий документ в пятницу в присутствии министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и главы министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

«У конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг — наложить на нее вето», — прокомментировал свое решение Трамп.

14 марта сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Всего за принятие документа выступили 59 политиков, против проголосовал 41 человек.

Месяцем ранее палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Глава государства пошел на компромисс с конгрессменами. Он согласился подписать закон о бюджете, но решил получить дополнительное финансирование для сооружения стены, введя режим чрезвычайного положения в пограничных районах. 27 февраля палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет из-за разногласий о строительстве стены. В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, торговли, транспорта, финансов, внутренних дел и др. Это повлияло на работу более 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Приостановка работы правительства стала самой длительной в истории страны и обошлась Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.