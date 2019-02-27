Палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП

Палата представителей США проголосовала за отмену введенного президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой.

Как пишет «РИА Новости», за резолюцию по отмене режима ЧП проголосовали 245 конгрессменов, против высказались 182 законодателя. Теперь проект резолюции рассмотрят в сенате.

17 февраля Трамп заявил, что воспользуется правом вето, если законодатели решат отменить введенный им на южной границе страны режим ЧП.

Трамп объявил чрезвычайное положение чтобы избежать длительной приостановки работы правительства и без одобрения конгресса получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой для решения миграционной проблемы.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.