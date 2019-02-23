Трамп наложит вето на отмену режима ЧП на границе с Мексикой

Резолюцию Демократической партии в конгрессе США об отмене введенного на границе с Мексикой режима ЧП пообещал заблокировать своим правом вето президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он заявил в пятницу, 22 февраля.

«Я на 100% уверен, что наложу вето», — заявил он журналистам в пятницу.

Резолюция запрещает Трампу брать средства на строительство стены между двумя странами из фондов в связи с введением на границе с Мексикой режима ЧП.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены. В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел.

13 февраля Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы получить около $8 млрд для возведения стены без одобрения конгресса.