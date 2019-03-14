Сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП

Сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее данную резолюцию уже приняла палата представителей конгресса. Теперь резолюция должна попасть на утверждение к президенту США, однако глава Белого дома уже заявил, что наложит на документ вето.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Глава государства пошел на компромисс с конгрессменами. Он согласился подписать закон о бюджете, но решил получить дополнительное финансирование для сооружения стены, введя режим чрезвычайного положения в пограничных районах. 27 февраля палата представителей США одобрила блокировку режима ЧП.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет из-за разногласий о строительстве стены. В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, торговли, транспорта, финансов, внутренних дел и др. Это повлияло на работу более 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Приостановка работы правительства стала самой длительной в истории страны и обошлась Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.