Трамп объявит режим ЧП на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявит режим чрезвычайного положения на приграничных территориях, чтобы профинансировать строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом он заявил 15 февраля.

«Я подпишу (указ — ред.) о режиме чрезвычайного положения», — цитирует американского лидера агентство «РИА Новости».

Введение режима ЧП позволит Трампу получить до $8 млрд для возведения барьера без одобрения конгресса.

Накануне палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Тем не менее, американский лидер подпишет документ, чтобы избежать нового шатдауна.

Ожидается, что он это сделает 15 или 16 февраля. В противном случае начнется новый шатдаун.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены.

Без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел.

Это повлияло на работу более 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Приостановка работы правительства стала самой длительной в истории страны и обошлась Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.

Шатдаун был временно приостановлен 26 января. Сейчас действует временное соглашение, которое поддерживает работу правительства и правительственных служб.