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Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

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Фото: REUTERS/Rick Wilking
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Состояние здоровья 72-летнего президента США Дональда Трампа признано хорошим по результатам ежегодного планового осмотра. Официальное заключение врачей в четверг, 14 февраля, опубликовала пресс-служба Белого дома.

В заключении приводятся некоторые данные о состоянии главы государства на момент осмотра 8 февраля. Так вес Трампа составляет 110,22 кг (год назад было 108,4 кг) при росте 192 см, давление 118 на 80, пульс 70 ударов в минуту, температура 36,7 градуса.

«После изучения всех лабораторных анализов, обследований и выводов врачей я прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остается в целом хорошим», — цитирует CBS личного врача Трампа Шона Конли.

Отмечается, что все необходимые прививки сделаны. Никаких новых медицинских препаратов президент США не принимает. Однако до 40 мг увеличена норма приема розувастатина — лекарства для снижения «плохого» холестерина в крови.

Ранее, 10 февраля, стало известно, что президенту Финляндии Саули Ниинистё в ближайшие две недели проведут операцию на бедре. Отмечается, что еще в 2018 году у финского лидера выявили незначительные симптомы болезни суставов.

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