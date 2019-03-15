Новозеландский террорист напугал своим манифестом мусульман Украины

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов рассказал 15 марта, что угрозы, которые высказал напавший на мусульман в Новой Зеландии террорист, обеспокоили исповедующих ислам граждан Украины.

Он отметил, что в своем манифесте экстремист назвал пять стран, в которых мусульмане «не найдут покоя». В этом списке вместе с Польшей, Исландией, Новой Зеландией и Австралией оказалась и Украина.

«Из-за упоминания террористами Украины на сегодняшнем намазе прихожане были чрезвычайно обеспокоены, а некоторые вообще не пришли на молитву, опасаясь, что теракт может повториться и на Украине», — написал Исмагилов в своем Facebook.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в cети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве. Этому человеку более 20 лет, его имя пока не сообщается.