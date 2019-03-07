Молившегося о крушении самолета пассажира сняли с рейса в Исламабаде

Пассажира сняли с рейса Исламабад–Дубай после того, как он поднялся на борт и начал молиться о крушении воздушного судна, сообщает 7 марта телеканал Geo TV со ссылкой на источники в аэропорту пакистанской столицы.

Мужчина по имени Халил должен был лететь через Дубай в Австралию. Но, оказавшись внутри самолета, он начал молиться о крушении, что вызвало беспокойство у других пассажиров и членов экипажа.

Пилот принял решение связаться со службой безопасности аэропорта, после чего мужчину сняли с рейса.

6 марта с рейса Хабаровск–Иркутск сняли двух жителей Республики Бурятия. Мужчины находились на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок.