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Молившегося о крушении самолета пассажира сняли с рейса в Исламабаде

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Фото: Pixabay
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Пассажира сняли с рейса Исламабад–Дубай после того, как он поднялся на борт и начал молиться о крушении воздушного судна, сообщает 7 марта телеканал Geo TV со ссылкой на источники в аэропорту пакистанской столицы.

Мужчина по имени Халил должен был лететь через Дубай в Австралию. Но, оказавшись внутри самолета, он начал молиться о крушении, что вызвало беспокойство у других пассажиров и членов экипажа.

Пилот принял решение связаться со службой безопасности аэропорта, после чего мужчину сняли с рейса.

6 марта с рейса Хабаровск–Иркутск сняли двух жителей Республики Бурятия. Мужчины находились на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок.

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