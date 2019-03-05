Пассажир бизнес-класса в Канаде устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню

Дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту лайнера авиакомпании Air Canada устроил пассажир бизнес-класса. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщила The Sun.

Один из пассажиров потребовал подать ему рыбу, а когда выяснил, что ее нет в меню, устроил скандал, из-за которого самолет был вынужден вернуться в аэропорт.

Дебошира высадили, но рейс из Ванкувера в Торонто был задержан на пять часов.

19 января стало известно, что правоохранительные органы оштрафовали женщину-дебошира рейса Москва–Дубай, который совершил экстренную посадку в Волгограде. Молодая женщина, которая по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес пассажиров и членов экипажа.