Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре

Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил корреспондент «Федерального агентства новостей» со ссылкой на источник в аэропорту.

Отмечается, что самолет вышел на связь с диспетчерами и запросил срочную посадку.

Проверка не выявила никакой опасности для пассажиров и экипажа. Предположительно, речь идет о ложном срабатывании сигнализации в багажном отсеке.

1 марта стало известно, что пассажирка скончалась на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу.