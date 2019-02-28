Самолет Трампа приземлился на Аляске для дозаправки

Самолет американского лидера Дональда Трампа, направлявшийся из Ханоя в Вашингтон, приземлился в городе Анкоридж в штате Аляска для дозаправки, сообщили в Белом доме.

«Самолет президента приземлился в Анкоридже в 09:23 (21:23 мск) после несколько неспокойного, но быстрого полета из Ханоя», — приводит ТАСС сообщение американской администрации.

В Белом доме уточнили, что Трамп, принимавший участие в саммите США–КНДР во Вьетнаме, прибудет в Вашингтон раньше запланированного.

Перед вылетом в столицу президент выступил перед американскими военнослужащими, расквартированными на Аляске.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако стороны намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года.По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.