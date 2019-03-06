Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Хабаровск–Иркутск

Два жителя Республики Бурятия, нарушавшие порядок на борту готовящегося к вылету из Хабаровска в Иркутск самолета, были сняты с рейса и привлечены к ответственности, сообщает 6 марта ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

С борта самолета нарушители были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции воздушной гавани Хабаровска. Медицинское освидетельствование показало, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия были составлены протоколы по ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП России («Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство»).

В феврале трех пассажиров рейса Москва–Анталья сняли с самолета в столичном аэропорту Шереметьево за распитие алкоголя.

В конце января нетрезвый пассажир рейса Санкт-Петербург–Анталья устроил дебош и избил стюардессу.