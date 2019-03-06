Прямой эфир

Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Хабаровск–Иркутск

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два жителя Республики Бурятия, нарушавшие порядок на борту готовящегося к вылету из Хабаровска в Иркутск самолета, были сняты с рейса и привлечены к ответственности, сообщает 6 марта ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

С борта самолета нарушители были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции воздушной гавани Хабаровска. Медицинское освидетельствование показало, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия были составлены протоколы по ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП России («Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство»).

В феврале трех пассажиров рейса Москва–Анталья сняли с самолета в столичном аэропорту Шереметьево за распитие алкоголя.

В конце января нетрезвый пассажир рейса Санкт-Петербург–Анталья устроил дебош и избил стюардессу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажиры экстренно севшего в Анадыре самолета вылетели по маршруту
Пассажиров самолета в Кемерово эвакуировали из-за «бомбы»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017