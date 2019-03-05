Пассажиры экстренно севшего в Анадыре самолета вылетели по маршруту

Пассажиры авиалайнера, следовавшего по маршруту Пеки–Лос-Анджелес, который совершил вынужденную посадку в Анадыре, вылетели из города резервным бортом. Об этом во вторник, 5 марта, агентству «РИА Новости» сообщил представитель ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

«Самолет вылетел около 03:00 по местному времени (18.00 мск. — Ред.), на борту все пассажиры рейса», — сказал источник.

Уточняется, что лайнер авиакомпании Air China экстренно сел из-за срабатывания пожарной сигнализации в багажном отсеке. На борту находилось более 200 человек, пассажиров эвакуировали при помощи надувных трапов. Позже их разместили в здании аэропорта. Информация о пожаре не подтвердилась.

9 февраля Национальная компания аэропортов Бухареста (CNAB) сообщила, что пассажирский самолет литовской компании GetJet, следовавший по маршруту Вильнюс–Хургада, совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Анри Коандэ в румынской столице.