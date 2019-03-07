Самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотке

Пассажирский самолет Bombardier выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки на аэродроме Купол на Чукотке, сообщает 7 марта «Интерфакс».

Источник в службах аэродрома рассказал, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Аврора», который выполнял регулярный рейс из Магадана.

«После посадки самолет Bombardier DHC-8 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту не пострадал», — рассказал собеседник.

Аэродром Купол с грунтовым покрытием находится в непосредственной близости с одноименным золото-серебряным месторождением. Он был построен в 2009 году для обеспечения работы золотодобычников.

4 марта военно-транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы московского аэропорта Остафьево.