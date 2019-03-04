Военный самолет выкатился за пределы ВПП в московском аэропорту

Военно-транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы московского аэропорта Остафьево. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

«Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет повреждений не получил. После оценки инженерно-техническим составом воздушного судна самолет приступит к плановым полетам», — отметили в ведомстве. Там уточнили, что инцидент произошел при посадке машины.

3 марта 2019 года пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел из-за плохих погодных условий. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

28 февраля на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, скончалась женщина. Бортпроводники узнали о ее смерти только после посадки в аэропорту Пулково, когда другие пассажиры покинули салон.