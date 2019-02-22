Появилось видео посадки задевшего хвостом ВПП самолета «Победы»

В Сети появилось видео посадки самолета авиакомпании «Победа», задевшего взлетно-посадочную полосу (ВПП) при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 21 февраля.

Ролик публикует издание kp.ru.

Изначально экипаж судна не заметил касания и предпринял повторную попытку посадки, которая прошла успешно. После этого самолет направили на диагностику, также специалисты осмотрели ВПП. О результатах проверки не сообщается.

В компании «Победа» информацию о получении повреждений самолетом при ЧП опровергают. По словам пресс-секретаря авиаперевозчика, никакой угрозы пассажирам не было.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту Внуково частный самолет несанкционированно продолжил набор высоты и «подрезал» заходивший на посадку Boeing. Пилотам удалось избежать столкновения благодаря сработавшей системе наземной безопасности.