Прямой эфир

Появилось видео посадки задевшего хвостом ВПП самолета «Победы»

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео посадки самолета авиакомпании «Победа», задевшего взлетно-посадочную полосу (ВПП) при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 21 февраля.

Ролик публикует издание kp.ru.

Изначально экипаж судна не заметил касания и предпринял повторную попытку посадки, которая прошла успешно. После этого самолет направили на диагностику, также специалисты осмотрели ВПП. О результатах проверки не сообщается.

В компании «Победа» информацию о получении повреждений самолетом при ЧП опровергают. По словам пресс-секретаря авиаперевозчика, никакой угрозы пассажирам не было.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту Внуково частный самолет несанкционированно продолжил набор высоты и «подрезал» заходивший на посадку Boeing. Пилотам удалось избежать столкновения благодаря сработавшей системе наземной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось фото задевшего хвостом ВПП во Внуково самолета
Пассажирский самолет стал «сверхзвуковым» благодаря мощному потоку ветра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017